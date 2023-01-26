Одобрено строительство ветклиники в Советском районе Самары

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Мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной опубликовала постановление о предоставлении разрешения на строительство новой ветеринарной клиники в Советском районе города.

Заявителем выступало ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области".

Напомним, в декабре 2022 года прошли общественные обсуждения. На повестке стоял вопрос освоения земельного участка площадью 4028 кв метров на ул. Печерской. Горожане не стали протестовать против появления клиники для животных, и мэрия разрешила застраивать территорию, пишет Волга Ньюс.