Объявлен конкурс на разработку архпроекта для новой жилой застройки вблизи Вертолетной площадки

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Девелоперская компания «Альянс Менеджмент» проводит всероссийский конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции с целью развития территории, общей площадью 10 га в посёлке Управленческий г.о. Самара. Проект будет реализован в знаковой для города локации — в районе ул. Ветвистой вблизи Вертолетной площадки.

Задача проведения всероссийского конкурса — сформировать предложение по развитию и трансформации пространства в уникальной локации, проявить нераскрытые или привнести новые смыслы места. Архитектура нового проекта должна быть оригинальной, запоминающейся, функциональной и, при этом, быть в гармонии с контекстом территории и подчеркивать ее уникальность, в том числе через ландшафтные образы и качественную интеграцию в панораму.

Генеральный директор девелоперской компании «Альянс Менеджмент» Данил Либуркин:

«Мы видим большой потенциал в территории, расположенной рядом с популярным местом отдыха - вертолётной площадкой. Сейчас – это настоящий магнит всей территории, куда приезжают гости города и жители всего региона. И нам не хочется делать что-то «достаточное» для этого места: мы планируем расширить границы восприятия этой локации через новый проект. Кроме того, 10 га — это масштабная территория, которая точно может претендовать на статус локальной доминанты.

От конкурсантов мы ждем запоминающиеся, инновационные архитектурные и ландшафтные образы с высоким уровнем детализации решений. Сбалансированная функциональная программа территории с учетом ценностей локации и качественная интеграция в панораму и визуальные раскрытия площадки. Отсутствие нереализуемых или абстрактных решений. Состав участников у нас очень достойный, уверен, мы получим очень качественные работы. Уже в середине июня мы подведем итоги и определим победителя».