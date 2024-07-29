Новую школу в Крутых Ключах Самары так и не начали строит

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В Крутых Ключах Самары есть проблемы с местами в школах. Число жителей микрорайона растет, а школа здесь всего одна. Напомним, что еще в 2022 году было заключено концессионное соглашение о строительстве здесь еще одной школы до конца 2023 года. Но позже выяснилось, что на выделенном участке такая школа не поместится. Поэтому проектную мощность школы решил уменьшить, в сроки ее сдачи в эксплуатацию – перенести на нынешний год.

— При этом до настоящего времени строительно-монтажные работы не начаты вследствие сохраняющихся недостатков земельного участка, — рассказала пресс-служба прокуратуры Самарской области и назвала другие проблемы со школой: не завершены проектно-изыскательские работы, нет положительного решения госэкспертизы и т.д.

В связи с этим врио председателя правительства Самарской области внесли представление о необходимости устранить все эти недочеты. Также уже расследуется уголовное дело о халатности, пишет Самара-КП.