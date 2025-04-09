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Новостройки подорожали на 4% за квартал. В лидерах Челябинск, Набережные Челны и Тольятти

9 апреля 2025 13:21
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новостройки подорожали на 4% за квартал. В лидерах Челябинск, Набережные Челны и Тольятти

Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги 1 квартала на рынке новостроек крупных городов РФ (с численностью населения от 500 тыс. человек).

 

После завершения льготной ипотеки средние номинальные цены предложения в новостройках продолжили медленно увеличиваться. За 1 квартал 2025 г. в среднем по крупным городам РФ «квадрат» стал дороже на 3,5%. 

Главными причинами сохраняющегося роста цен стали:

  • сокращение числа новинок на рынке (т.е. в продажу вышло меньше дешёвых корпусов на этапе котлована), 

  • увеличение стоимости строительства (рабочей силы и строительных материалов),

  • восстановление активности после снижения в июле прошлого года (девелоперы стали с меньшим опасением индексировать цены). 

 

Рост цен в 1 квартале зафиксирован почти во всех локациях. Особенно сильно квадратный метр подорожал в Челябинске (+7,4%), Набережных Челнах (+7,1%), Тольятти (+6,5%) – т.е. в лидерах остаются города с высокой долей промышленности в структуре экономики. Высокие темпы роста зафиксированы также в Москве (+6%). В Санкт-Петербурге рост на среднем уровне (+4%). В Хабаровске, Ростове-на-Дону и Рязани динамика слабоотрицательная – снижение на 0,1-0,6%. Такое минимальное изменение за 3 месяца свидетельствует не о снижении цен, а о их стагнации.

Относительно прошлого года цены выше во всех городах, кроме Оренбурга, Махачкалы, Ставрополя и Краснодара (причём в первых двух случаях это связано с небольшим объемом предложения и, соответственно, с более заметными колебаниями средних цен при появлении в продаже даже 1 нового ЖК). В лидерах роста Тольятти (+32%), Томск (+26%) и Ижевск (+22%). В среднем по локациям «квадрат» стал дороже на 11%.

 

«Сохранение текущих внешних условий предполагает и стабильную ситуацию с ценами в ближайшие месяцы, то есть их медленный рост, – комментирует Елена Бобровская, эксперт Циан.Аналитики. – При этом всё больше становится разрыв между уровнем цен предложения и цен сделок. Связано это как с активностью девелоперов по предоставлению скидок, так с выводом в продажу новых корпусов по ценам чуть ниже рынка».

Источник: Циан.Аналитика

 

Одна из причин по которой цены предложения не снижаются – рост объёмов продаж после падения летом 2024 г. По динамике числа сделок в Москве видно, что сразу после завершения льготной ипотеки (в июле-августе) спрос резко просел. С сентября активность стала восстанавливаться.

В 1 квартале 2025 г. в Москве было продано даже больше квартир и апартаментов, чем в 1 квартале 2024 г. (на 12%). Поддержку рынку оказали получатели годовых бонусов, а также те, кто закрывал короткие депозиты.

Хорошие показатели рынка новостроек, сохраняющиеся несмотря на заградительные рыночные ставки и отсутствие безадресной льготной ипотеки,  связаны с его успешной адаптацией к новой реальности. Застройщики смогли: 

  • стимулировать спрос через скидки, акции и через вывод новых корпусов по ценам чуть ниже рынка,

  • запустить продажи с использованием рассрочек,

  • сохранить ипотечные схемы с частичным субсидированием ставки,

  • максимально использовать потенциал оставшихся льготных программ (в Москве – семейной).

В феврале продажи были наилучшими с момента завершения льготной ипотеки (за исключением традиционно более результативного декабря, когда на спрос влияют ещё и сезонные факторы). Однако в марте 2025 они впервые за 10 лет были хуже февральских.

Источник: Циан.Аналитика

 

На рынке новостроек крупных городов РФ продолжается снижение объёма активного предложения. Фактически оно фиксируется с августа прошлого года. Одна из причин такой динамики – снижение числа новинок на рынке вследствие снижения спроса после завершения льготной ипотеки, удорожания кредитов для приобретения участков, ужесточения оценки проектов в банках, увеличения ставок по проектному финансированию.

В конце 1 квартала 2025 г. выбор на рынке анализируемых локаций на 10% ниже, чем в августе 2024 г.  и на 11% ниже, чем в конце 1 квартала 2024 г. Последние 2 месяца выбор меняется не очень сильно, близок к стабилизации. Объём предложения остаётся на высоком уровне, т.е. дефицита на рынке не сформировалось.

Источник: Циан.Аналитика

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