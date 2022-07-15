На развязке на Ново-Садовой в Самаре уложили последнюю балку

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Строительство развязки на Ново-Садовой вышло на новый этап. Об этом 63.RU сообщили местные жители. Также они поделились видео процесса с высоты.

— Всё! Уложили последнюю балку в пролетах. Теперь дело за малым: уложить на всех участках слои гидроизоляции и дорожного покрытия, — рассказали горожане.

Частично на дороге уже начали укладывать асфальт.

Развязку на Ново-Садовой начали возводить в феврале 2021 года. Путепровод будет начинаться у ДК «Современник» и заканчиваться после улицы XXII Партсъезда. Таким образом, участок одной из главных городских магистралей поднимут над землей в обозначенных границах.

Работы на объекте ведет компания «СамараТрансСтрой» («СТС»). Стоимость контракта — 3,58 миллиарда рублей. Часть денег на строительство Самарская область получила из федерального бюджета. В 2021 году региону выделили 4,7 миллиарда рублей.

На путепроводе организуют шесть полос движения, по три в каждую сторону. В мае 2022 года готовность объекта оценивали на 60%. При этом, по словам представителей «СТС», рабочее движение по эстакаде планируют запустить к октябрю 2022 года. Полностью же новый объект должны завершить в 2023 году.