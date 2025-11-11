На примыкании к трассе «Урал» в Самарской области построят путепроводы

179

Участок региональной автодороги «Урал» - Исаклы - Шентала» входит в опорную сеть Самарской области и обеспечивает выход на федеральную трассу М-5 «Урал». Именно здесь в ходе реконструкции последовательно возведут два путепровода - через железную и автомобильную дороги. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Дорожные работы пройдут на участке автодороги «Урал» - Исаклы - Шентала» в Самарской области, в районе села Шентала.

Два новых искусственных сооружения построят взамен существующего переезда через железнодорожные пути. «Из трех рассмотренных вариантов размещения трассы и путепроводов выбран самый экономичный и рациональный по итогам технико-экономического сравнения. В том числе исключались варианты с переустройством большего количества коммуникаций, что привело бы к увеличению стоимости строительства», - рассказал главный эксперт проекта Дмитрий Беленко.

Общая длина участка реконструкции региональной автодороги с путепроводами - около 1,36 км. Проект также включает устройство наружного освещения.

Застройщик - Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Генеральный проектировщик – ООО «Сфера».