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Метрострой: 8 октября, будет ограничено движение транспорта на перекрестке  улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой 

5 октября 2022 19:14
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Идет установка аншлагов, информационных щитов и дорожных знаков.

В субботу, 8 октября, будет ограничено движение транспорта, включая общественный, через перекресток в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой. Напомним, перекрытие необходимо для старта переустройства инженерных коммуникаций: водовода, кабельных линий, ливневой канализации. Эти работы необходимы для продолжения строительства метрополитена. В районе вышеуказанного перекрестка сейчас заканчивается действующий тоннель метро, и здесь же будет его продолжение – стыковка тоннелей. Для этого в дальнейшем метростроителям нужно будет опускать щит, разворачивать тоннелепроходческий комплекс и двигаться в сторону улиц Галактионовской и Красноармейской, где идет возведение станции «Театральная».

При введении временных вынужденных ограничительных мер, без которых не обходится ни одно масштабное строительство, повышенное внимание уделяется минимизации неудобств для граждан и их своевременному информированию, чтобы каждый мог определить удобные для себя варианты, как объехать или обойти перекресток. Ведется установка 8 опор, на которых будут размещены аншлаги для пешеходов и информационные щиты для автомобилистов. После того, как бетон в основании опор «схватится», работы продолжатся. Кроме того, сегодня смонтировали большинство необходимых дорожных знаков (их предусмотрено больше сотни) на Полевой, Самарской, Ново-Садовой, Первомайской и других прилегающих к зоне строительства улицах.

Завтра приступят к работам на перекрестке улиц Ново-Садовой и Невской, который оснастят дополнительным светофором.

Помимо этого, для обеспечения стабильного транспортного сообщения проведут регулировку на всех перекрестках улиц, которые задействуют в схемах объезда.

Подробная информация о временной организации дорожного движения в период переноса инженерных коммуникаций, в том числе корректировке маршрутов общественного транспорта, будет размещена на официальном сайте Администрации Самары в ближайшее время.

 

Фото:   администрация Самары

 

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