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Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

22 декабря 2022 12:00
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Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

"Специнжстрой", входящий в ГК "Новый Дон", получил разрешение на застройку исторического центра Самары. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Мэр Самары предоставила разрешение ООО "Специнжстрой" на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства под многоэтажную жилую застройку. Речь идет о 14 земельных участках суммарной площадью 11,394 кв м. Они расположены в Самарском районе — на ул. Фрунзе, ул. Куйбышева, а также в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской, пишет Волга Ньюс.

Напомним, в сентябре 2022 г. самарцы проголосовали против высотной застройки в историческом центре. Квартал входит в границы исторического поселения, где высотность застройки ограничена, здесь расположен проблемный ЖК "Чемпион", достройку которого ведет ГК "Новый Дон". Компания "Специнжстрой", входящая в группу, в 2020 г. выкупила недострой и участки площадью около 0,9 га за 1,5 млн руб. в рамках банкротства застройщика ООО "Регламент".

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