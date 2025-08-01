Максим Астапов назначен на должность руководителя Департамента градостроительства Самары

С 1 августа на должность руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара назначен Максим Астапов.
Максим Павлович имеет высшее образование, окончил АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципального управления».
С 2023 по 2024 годы занимал должности архитектора-градостроителя и начальника отдела развития Самарско-Тольяттинской агломерации АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области». С февраля 2024 года являлся заместителем руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара.
Бывший руководитель департамента градостроительства Артем Малютин уволен по собственному желанию.
Фото: предоставлено горадминистрацией Самары