квартиры в новостройках Самары продаются на 42 дня быстрее, чем год назад

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В то же время на вторичном рынке средний срок жизни объявлений о продаже квартир по сравнению с февралем 2023 года в Самаре вырос на 1 день. Средний срок экспозиции объектов в новостройках здесь составляет 125 дней, а на вторичном рынке — 149 дней.

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили, как долго сегодня продаются квартиры на первичном и вторичном рынке жилья в 33 городах России, а также сравнили показатели с данными за февраль прошлого года.

На первичном рынке жилья время на поиск покупателя сократилось на 13% за год — со 167 до 145 дней. Быстрее всего продаются студии (139 дней, -16% за год), «однушки» (142 дня, -11%) и «двушки» (146 дней, -15%). Это связано с более низкими ценами за объекты в среднем. Трехкомнатные квартиры в новостройках находят своих покупателей за 151 день (-15%), объекты с четырьмя комнатами и более — за 163 дня (-14%).

«За год интерес к объектам в новостройках сократился в среднем на 11%, цены выросли на те же 11%, но сроки продаж объектов уменьшились по всем форматам жилья. Причину такой динамики стоит искать в большей уверенности покупателей — теперь люди целенаправленно смотрят объекты для приобретения, а не просто мониторят ситуацию на будущее. В то же время мы развиваем инструменты продвижения объявлений на платформе, а застройщики учатся использовать их все лучше, поэтому квартиры быстрее находят покупателей», — комментирует Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Сроки экспозиции объявлений о продаже квартир в новостройках сократились в 21 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости» (подробнее в таблице 2). Быстрее всего квартиры в новостройках покупают в Симферополе (77 дней), Барнауле (81 день), Ставрополе и Ульяновске (по 85 дней в каждом). В столице средний срок экспозиции составляет 129 дней, что меньше средних по России значений. Дольше всего объявления о продаже жилья в новом фонде «висят» в Ижевске (231 дней), Санкт-Петербурге (200 дней), Перми (182 дня) и Рязани (181 день).

На вторичном рынке жилья сроки экспозиции за год выросли на 4% — со 156 до 163 дней в среднем по стране. Рост отмечен по всем форматам жилья: от 2% у «однушек» до 16% у студий. В то же время компактные квартиры в старом фонде покупают быстрее, чем такое же жилье на первичном рынке. Студии приобретают в среднем за 124 дня, а однокомнатные квартиры — за 132 дня.

За год время экспозиции квартир на вторичном рынке выросло в 23 из 33 городов, участвовавших в исследовании (динамика представлена в таблице 2). Быстрее всего квартиры в старом фонде находят покупателей в Саратове (96 дней), Кирове (102 дня), Уфе и Челябинске (по 108 дней в каждом). В Москве срок экспозиции такой же, как и на первичном рынке — 129 дней в среднем. Дольше всего в феврале 2024 года квартиры в старом фонде продаются в Сочи (208 дней), Севастополе (204 дня) и Краснодаре (180 дней).