Квартал около Парка Дружбы в Самаре собираются застроить многоэтажками

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Жители Самары обсудят на публичных слушаниях планы по возведению еще одного ЖК. Под многоэтажки выбрали участок около Парка Дружбы — в границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина.

— Застройщик — ООО «ССА» — попросил согласовать высотную застройку участка площадью 96 600 квадратных метров с количеством парковочных мест 0,5 на одну квартиру. Собрание назначили на 5 июля. Оно состоится в актовом зале администрации Октябрьского района. Начало регистрации участников — в 17:00, самого собрания — в 17:30, — указано в объявлении мэрии Самары.

ООО «Самарский строительный альянс» (ССА) основано в 2016 году. По данным системы «Контур.Фокус», директор и учредитель — Дмитрий Черныш. Численность штата — 1 человек. У Черныша есть еще несколько строительных компаний. Одна из них — ООО ИСК «Бизнес-ДАТА» — планирует построить многоэтажки в историческом поселении Самары.

У компании есть договор с мэрией на развитие застроенной территории в границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина.

ССА должен организовать снос старых домов. Взамен организация получит возможность возвести новые здания. Точные параметры застройки пока неизвестны — проект планировки квартала еще не представляли.

Представители ССА уже пытались добиться смены зонирования участка под многоэтажную застройку. Но публичные слушания прошли не в пользу компании, пишет 63.ру.

Фото: «Яндекс.Карты»