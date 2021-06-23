Движение по старому мосту через реку Сок в Самаре откроют в августе 2021 года

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Движение по старому мосту через реку Сок, который расположен на границе Самары и Красноярского района Самарской области, планируют открыть уже в августе 2021 года. Об этом стало известно 17 июня в рамках заседания комиссии региональной Общественной палаты по строительству.

Напомним, проект реконструкции Сокского моста включает в себя строительство нового моста на выезде из города, ремонт старого - проходящего параллельно, а также устройство подъездных путей к обоим объектам. Изначально планировалось завершить работы осенью 2022 года, однако выделение дополнительных федеральных средств по заявке региона позволило значительно их ускорить. Движение по новому мосту пустили уже в мае 2021 года, старый мост сразу после этого закрыли на ремонт.

Когда проект будет полностью реализован, транспорт поедет сразу по двум мостам с одинаковой пропускной способностью: на каждом - в свою сторону. Это вдвое разгрузит выезд из Самары со стороны Красноглинского шоссе.

По словам заместителя руководителя ООО «Самаратрансстрой» Алексея Зотова, на сегодняшний день на старом мосту готовятся к гидроизоляции проезжей части, затем начнется укладка двух слоев асфальтового покрытия. Общая готовность всего объекта в настоящее время оценивают на 70%, пишет Самру.ру.