Дмитрий Азаров и помощником Президента РФ Игорь Левитин проверили ход строительства моста через Волгу

146

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с помощником Президента РФ Игорем Левитиным проверили, как продвигается строительство мостового перехода через Волгу и участка трассы "Обход Тольятти".

В своем аккаунте "ВКонтакте" глава региона написал:

"Первым делом с помощником Президента РФ Игорем Левитиным проверили, как продвигается строительство мостового перехода через Волгу и прилегающей дороги. Это – один из наших ключевых проектов, по которому добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост, который уже готов на 50%, был достроен и служил людям десятки лет. В будущем мост станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» и позволит нам выстраивать новые логистические цепочки с другими странами. Это открывает новые возможности для создания у нас новых производств и рабочих мест для жителей. Благодарю Игоря Евгеньевича за внимание к проекту и региону в целом."

Фото: Дмитрий Азаров/"ВКонтакте"