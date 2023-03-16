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Дмитрий Азаров и Игорь Комаров проконтролировали ход строительства станции метро "Театральная" в Самаре
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Дмитрий Азаров и Игорь Комаров проконтролировали ход строительства станции метро "Театральная" в Самаре

16 марта 2023 17:47
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Дмитрий Азаров акцентировал внимание полномочного представителя на аспектах, связанных с расселением граждан из жилья в зоне строительства.

В Самаре активными темпами идет строительство новой станции метро "Театральная". Ход работ в четверг, 16 марта, проконтролировали губернатор Дмитрий Азаров и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральному округе Игорь Комаров.

Новый объект транспортной инфраструктуры жители областной столицы ждали многие годы. Она позволит связать удаленные районы города с историческим центром Самары, запустить масштабные программы комплексного развития в Советском, Промышленном и Кировском районах города.

Напомним, строительство инфраструктурного объекта стало возможным после получения Самарской областью бюджетного инфраструктурного кредита в объеме почти 10,4 млрд рублей. С идеей предоставления регионам таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил Президент России Владимир Путин. Заявка на его получение была одобрена благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова и работе областного Правительства, а также с учетом успешного опыта региона в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Строительство станции "Театральная" завершит первую линию самарского метро. Сейчас конечная станция – "Алабинская", которая находится на пересечении Осипенко и Ново-Садовой. Дальше ветка пойдет по ул. Самарской, до ул. Вилоновской, и затем тоннель пойдет под ул. Галактионовской. Здесь, на пересечении с Красноармейской, в районе театра оперы и балета, будут находиться выходы со станции.

Для реализации инфраструктурного проекта установлены сжатые сроки. Завершить работы планируется в 2024 году. В настоящий момент на объекте на улице Галактионовской с помощью специального высокотоннажного крана идет монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса. Его скорость составит порядка 250 метров в месяц. Параллельно идет монтаж рельсошпальной решетки для вагонеток, чтобы в дальнейшем вывозить грунт из тоннеля. Второй такой тоннелепроходческий комплекс будет запущен со стороны Полевой улицы, его смонтируют в мае. Сейчас там идут работы по подготовке площадки.

Руководитель подрядной организации Вячеслав Сонин отметил, что строительство метро сегодня представляет очень высоко механизированный процесс.

 - Ход работ идет согласно графику строительства. Сейчас мы приступили к очень важному этапу – монтаж тоннелепроходческого комплекса, буквально ночью пришли главные его детали. И к 15 апреля он будет готов к началу проходки. В январе 2024 года мы должны завершить оба тоннеля, в марте – строительство станции и дальше перейти к пуско-наладочным работам, которые по опыту длятся порядка 6 месяцев. В октябре 2024 года обязательно пойдет первый поезд до "Театральной", – добавил он.

Сейчас на объекте в первую смену работает порядка 250 человек, еще около 100 специалистов – во вторую.

Появление новой станции "Театральная" позволит связать промышленные районы Самары с историческим центром города, что повысит для десятков тысяч жителей доступность объектов культуры, образования, отдыха, а также обеспечит сокращение интервала движения поездов "подземки". По оценкам экспертов, новая станция метро позволит увеличить пассажиропоток на 30 %.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание полномочного представителя на аспектах, связанных с расселением граждан из жилья в зоне строительства.

 - Мы получили инфраструктурный бюджетный кредит на строительство новой станции метро, а расселение жителей ведем за счет средств регионального бюджета, – пояснил Губернатор. – Большинство договоров уже заключено. Мы приняли специальный региональный закон, благодаря которому мы предлагаем гораздо лучшие условия тем, кому предстоит переселение, по сравнению с федеральными нормами. Каждую ситуацию рассматриваем индивидуально, создана специальная комиссия.

Напомним, многие самарцы в зоне строительства метро проживали в домах, находящихся в предаварийном состоянии, и не имея иного жилья. По федеральному закону им была бы положена только рыночная компенсация стоимости квадратных метров. Благодаря принятым решениям социально незащищенные собственники, у которых это единственное жилье, смогли получить не только рыночную компенсацию за метраж, но и достаточный объем средств, чтобы купить квартиру большей площади в разных районах города и уже не в ветхих домах.

 - Правильный подход, потому что зачастую ситуации у людей разные, – отметил полпред Президента РВ в ПФО.

Руководитель региона добавил, что многие дома в областной столице, представляющие историческую ценность, сохраняются для того, чтобы их использовать в дальнейшем, но уже не для проживания людей, а размещения, к примеру, офисных помещений. Такая задача поставлена городским властям.

 - Строительство метро в жилой зоне – это очень важный проект, но он всегда сопряжен со значительными сложностями: разработка смет, своевременное выполнение работ, учет интересов всех, кто здесь живет. Правильно, что все вопросы решаются комиссионно вместе с жителями, что находятся комплексные решения. Тогда будет и повышение транспортной доступности, и улучшение условий жизни, и решение проблем аварийного жилья, и создания дополнительных офисных помещений. Надеюсь, все самарцы оценят эту большую работу, которая ведется регионом. Со свой стороны готовы помогать, – отметил полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото: Андрей Савельев

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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