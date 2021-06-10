Часть обманутых дольщиков из Самарской области вычеркнут из проблемных списков

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До конца 2023 года власти региона обещают решить проблему еще нескольких недостроев в Самарской области. Решить проблему чиновники планируют при помощи федерального Фонда защиты прав граждан. Об этом сообщили на заседании правительства, где присутствовали губернатор Дмитрий Азаров, представители прокуратуры, Минстроя и самого фонда.

— В фонд уже переданы 12 домов по 8 адресам в региональной столице и Тольятти. Из них 10 объектов будет достроено, а по оставшимся — выплачены денежные компенсации. В ближайшее время мы передадим фонду еще 12 долгостроев. Осталось решить проблемы самых сложных недостроев с историей, которая тянется по 15 лет и дольше, — сообщил Дмитрий Азаров.

Известно, что квартиры получат дольщики шестисекционного многоквартирного жилого комплекса «СК на Московском», расположенного на 18-м км Московского шоссе. Дом должны были сдать в 2015 году, но 375 человек до сих пор не получили свои квартиры. Объект состоит из двух домов. Первый корпус планируют сдать в 2022 году, а второй — к концу 2023 года. Еще два дома-счастливчика — недострои на Черемшанской, 160 (418 дольщиков) и Чкалова, 57. Печально известную долевку «Гороса» сдадут к декабрю 2023 года, пострадавшим дольщикам с Чкалова выплатят компенсации.

Представители правительства Самарской области посетили строительную площадку на улицах Садовой и Вилоновской, которую пыталось застроить ЗАО ИСК «Средневолжскстрой». Там работы обещают возобновить, как только выделят средства из федерального бюджета.

Представители прокуратуры сказали, что продолжат привлекать к ответственности горе-застройщиков, пишет 63.ру.

— У нас в производстве 3 уголовных дела по фактам неправомерного распоряжения денежными средствами граждан, которые вложили свои средства в строительство. Среди потерпевших — более 800 человек. Документы в отношении недобросовестных застройщиков уже в 2021 году будут направлены в суд. Всего с момента возникновения проблемы возбуждены 19 уголовных дел в отношении застройщиков, которые не выполнили свои обязательства. Большинство уголовных дел мы закончили, некоторые продолжают расследоваться. Из них 12 — направили в суд. По 8 состоялись обвинительные приговоры. Виновные лица осуждены к реальным и длительным срокам лишения свободы, — отметил прокурор области Сергей Берижицкий.