6,5 млрд выделено на первый этап строительства проспекта в Самаре

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Из бюджета Самарской области выделили круглую сумму на строительство большого дорожного объекта. Он попал в перечень отдельных расходных обязательств региона.

— 6 миллиардов 500 миллионов выделено на первый этап строительства проспекта Карла Маркса: от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная Самары», — говорится в документе.

В 2024 году на строительство потратят 3 миллиарда 266 миллионов рублей. Оставшиеся 3 миллиарда 234 миллиона истратят в 2025-м. На 2026 год денег, согласно постановлению, предусмотрено.

Под строительством проспекта Карла Маркса в правительственных документах имеют в виду знаменитую магистраль Центральную. Это будет шоссе шириной от 4 до 6 полос от проспекта Кирова до выезда из города.

Строительство магистрали разделили на две фазы. Сейчас активно идут работы по строительству первого этапа: от границы Самары до Ракитовского шоссе.

Второй этап магистрали включает в себя создание дороги от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Прокладывать новую проезжую часть будут по проспекту Карла Маркса. Эта улица проходит через весь город. Но лишь местами есть полноценная дорога. Протяженность новой трассы составит 4,9 километра, пишет 63.ру.