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Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19

17 января 2022 14:19
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Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты.

Повторная вакцинация проводится спустя полгода после первичной вакцинации.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники.

Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты:

 В больнице № 4 по адресу: ул. Челюскинцев, 1
 88469753070

 На базе больницы № 10. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения (ул. Медицинская, 8), после 20.00 — в травматологическом пункте (ул. Медицинская, 4)
 89277461440

 В больнице № 6 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в поликлиническом отделении № 2 (ул. Аэродромная, 71) с 20.00 до 8.00 — в поликлиническом отделении № 1 (ул. Советской Армии, 56).
 88462079714

 В Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу: Автозаводское шоссе, 5
 88482790451, 89276542450

 Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

 В Тольятти в поликлинике № 3 (ул. Татищева, 24) прививочный пункт работает до 24.00
 88482581307

 В Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: ул. Ленина, 61
 88466122348

 В Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу: ул. Ленина, 104
 88463930447

 В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: с. Камышла, ул. Победы, 68
 88466433741

 В Кинеле в поликлинике по адресу: г. Кинель, ул. Светлая, 12, 2 этаж, кабинет 25
 89277879321

 В Красноярском районе на базе приемного покоя ЦРБ по адресу: с. Красный Яр, ул. Больничная, 44
 88465721448

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