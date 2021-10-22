В самарском «Трамвайно-троллейбусное управление» 75% персонала вакцинировали от коронавируса

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В МП «Трамвайно-троллейбусное управление» количество желающих получить вакцину против коронавируса в последние дни, когда санитарно-эпидемиологическая ситуация осложнилась, значительно выросло. Так, сегодня заявки подали 52 сотрудника. Они имеют возможность привиться без отрыва от производства. В депо мобильный пункт на базе медицинского кабинета разворачивается каждую неделю по вторникам и пятницам. Прежде всего, на прививку записываются водители и кондукторы, которые ежедневно контактируют с десятками тысяч пассажиров.

Перед прививками обязательна процедура осмотра.

«Измеряем давление, температуру, уровень сатурации, собираем анамнез – данные о том, какие заболевания были перенесены ранее, какие перешли в хроническую форму. Оценивая состояние человека, принимаем решение о том, какой вид вакцины подойдет лучше с учетом состояния здоровья и заказываем именно эту вакцину», – пояснила врач Самарской городской больницы № 4.

«В нерабочие дни перевозки общественным транспортом будут осуществляться по расписанию выходного дня. И все же призываем к тому, чтобы поездки совершались только в случае крайней необходимости, – рассказал директор ТТУ Михаил Ефремов. – Всем жителям нужно собраться с силами, соблюдать ограничительные меры и как можно больше находиться дома. Это позволит минимизировать риски заражения коронавирусом, гриппом и другими сезонными ОРВИ, а также снизить нагрузку на поликлиники, больницы, медперсонал».

Фото: администрация Самары