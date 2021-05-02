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В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции

2 мая 2021 13:25
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В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
Особенно важно пройти вакцинацию лицам из групп риска - пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.
Также работает телефон горячей линии 122.

Теги: В центре внимания вакцинация ковид коронавирус прививка

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