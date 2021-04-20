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В апреле текущего года в Самарской области зафиксировано рекордное количество умерших с COVID-19. С начала месяца в регионе скончались 272 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В среднем за 24 часа в апреле умирает 13 жителей региона с COVID-19, что является рекордом с начала пандемии. Всего скончались 1370 пациентов с коронавирусом. Общее число зараженных в регионе приближается к 60 тыс.

По общему числу инфицированных Самарская область находится на втором месте в ПФО после Нижегородской области и на 11-й позиции среди всех российских регионов, пишет Коммерсантъ.

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