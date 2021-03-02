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В Самарской области сократили 850 коронавирусных коек

2 марта 2021 10:33
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В Самарской области сократили 850 коронавирусных коек

В регионе становится все меньше больных COVID с тяжелым течением.

В Самарской области продолжилось постепенное сокращение больных коронавирусом, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении, пишет 63.ру.

Об этом на последнем заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил министр здравоохранения 63-го региона Армен Бенян.

— Поэтому в лечебных учреждениях области 850 коек переводится в штатный режим. Но в случае роста заболеваемости их вернут для оказания помощи больным с COVID-19, — пояснил министр.

В Самарской области до 14 марта коронавирусные ограничения действуют для граждан старше 65 лет. Также пока до этого срока официально продлен масочный режим.

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