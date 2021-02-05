В Самарской области построят еще один COVID-госпиталь

Открыть медучреждение планируют в этом году.
В Самарской области планируют построить еще одно специализированное учреждение для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
По его словам, современный корпус построят на территории больницы Федерального медико-биологического агентства в Тольятти.
— Госпиталь заработает уже в 2021 году. Он будет рассчитан на 60 мест, — рассказал Дмитрий Азаров.
Это второй COVID-госпиталь, который будет построен в Тольятти. Первый модульный корпус начали возводить на территории Тольяттинской городской клинической больницы №5, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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