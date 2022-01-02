В Самарской области подтверждены 283 новых случая коронавирусной инфекции

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2 января в регионе подтверждено 283 случая новой коронавирусной инфекции:

- 131 в г. Самара

- 119 в г. Тольятти

- 20 в г. Сызрань

- 4 в Пестравском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Красноярском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Сызранском районе

251 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 32 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 200607 случаев коронавируса.

Скончались 6307 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 60, 67, 68, 70, 71 года;

мужчины 65, 71, 76 лет, женщина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 66, 70, 83, 83 лет;

мужчина 56 лет, женщина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 73 лет, мужчина 58 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 197,53, по стране - 212,68.

​​Коэффициент летальности в области - 3,14, в стране - 2,95.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5587, нарастающим итогом 4964761.

Фото: оперштаб СО