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В Самарской области «ковидный» коечный фонд пополнили местами в психиатрической больнице

1 сентября 2021 13:21
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В Самарской области «ковидный» коечный фонд пополнили местами в психиатрической больнице

Для этого перепрофилировали 70 коек в модульном корпусе учреждения. Ещё 100 мест отдали под инфекцию в областной больнице им. Середавина.

Такого решения потребовала ситуация с распространением коронавируса в регионе — сейчас количество пациентов на уровне октября-ноября 2020 года, на лечении в госпиталях находится 3781 пациент. Цифры доложил министр областного здравоохранения Армен Бенян на заседании штаба по борьбе с заболеванием вчера, 30 августа.

По словам министра, медики стараются максимально сохранять объемы специализированной помощи, проводить диспансеризацию и углубленную диспансеризацию пациентов после коронавируса, однако нагрузка на систему здравоохранения увеличивается, тем более, что наступающий осенний сезон традиционно был серьезный в плане инфекций еще в доковидные времена.

На прошедшей неделе в регионе было зафиксировано на 2% меньше случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, чем на предыдущей. Однако ежедневные показатели по-прежнему держатся на отметке выше 400. По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, дополнительные опасения в отношении развития эпидемиологической ситуации вызывают данные по заболеваемости ОРВИ, сообщает Обозрение.

Теги: коечный фонд коронавирус

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