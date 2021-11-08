В Самарской области количество выполненных ПЦР- тестов на COVID-19 выросло на 56%

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Медицинская компания «Инвитро» проанализировала данные по числу выполненных в своих лабораториях ПЦР-тестов на COVID-19. В Самарской области число заказов на это исследование в октябре выросло на 56% в сравнении с данными сентября. В целом по ПФО спрос на ПЦР-тесты на COVID-19 возрос на 64%.

Также наблюдается рост заявок на вызов ВНД (служба выезда на дом) на 139% по всей России. По оценке, этому способствовали как внутренние акции компании, так и органический рост спроса на данную услугу, обусловленный общей эпидемиологической обстановкой в стране.

Что касается спроса на тесты так называемой «ковидной линейки», то самыми популярными тестами этой группы в октябре стал тест на количественное определение уровня антител класса G (№1659), число заказов на это исследование выросло на 97%. В то же время число заказов на сходный качественный тест для определения наличия антител к SARS-COV-2 (1641) выросло на 124% за аналогичный период.

В октябре 2021 года трафик на сайте www.invitro.ru превысил на 12% исторический максимум посещаемости сайта, который был достигнут в июле текущего года и составил 15,3 млн сеансов.

Комментирует Маргарита Файкова, коммерческий директор группы компаний «Инвитро»: «Мы видим прямую корреляцию с текущей эпидемической обстановкой и локдауном в регионах, считаем, что при сохранении общей напряженной эпидемиологической обстановки подобные темпы роста спроса будут сохраняться в ближайшие несколько недель».