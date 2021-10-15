В Самаре продолжается мониторинг объектов потребрынка на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер

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В центре внимания проверяющих бригад - торговые центры, фуд-корты, кинотеатры и другие места с массовым пребыванием людей.

Районные администрации совместно с сотрудниками полиции и специалистами, уполномоченными составлять протоколы об административном правонарушении, в этом направлении работают комплексно: проверяют работу предпринимателей в крупнейших торговых центрах, а также следят за тем, как соблюдают масочный режим посетители торговых объектов.

Специалисты Администрации Кировского внутригородского района при участии полиции и специалистов Министерства имущественных отношений Самарской области в ходе очередного выездного мониторинга посетили один из крупнейших торговых центров в Кировском районе. Всего в Кировском районе 13 торгово-развлекательных центров.

Проверяющие бригады посетили торговые помещения и фудкорт на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Напомним, с 15 октября на фудкортах появились так называемые COVID-FREE зоны с общей посадкой для посетителей (без выделенных зон ресторанов). Данные площадки теперь доступны совершеннолетним самарцам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода о прививке от COVID-19, или справки о перенесенном заболевании.

По-прежнему проверяющие группы обращают внимание на наличие средств индивидуальной защиты у работников потребрынка, соблюдение социальной дистанции, наличие обеззараживающих средств, ведение журнала учета температуры сотрудников, проведение санитарной обработки помещений и контактных поверхностей. Соблюдение масочного режима касается и посетителей. За этим следят не только уполномоченные органы, но и руководство торговых предприятий.

На сегодняшний день основной мерой, которая позволит создать коллективный иммунитет и не допустить роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, является вакцинация. Она проводится добровольно и бесплатно. Привиться от COVID-19 может любой гражданин старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Фото: администрация Самары