В Самаре продолжается контроль за амбулаторными больными COVID-19

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Пока в Самаре и регионе риск заболевания коронавирусной инфекцией остается высоким, одной из мер, которая позволяет не допустить инфицирования населения, является контроль за амбулаторными больными. Граждане с подтвержденным COVID-19, проходящие лечение в домашних условиях, не должны покидать свои места проживания до получения результатов анализов, подтверждающих отсутствие заболевания.

Информация о заболевших направляется из медицинских учреждений в районные администрации, оттуда поступает к управляющим микрорайонами для организации контроля. Таким образом, составляются списки для ежедневого мониторинга путем домового обхода и телефонной связи. При домовом обходе исключается личный контакт – взаимодействие с амбулаторными больными ведется только посредством домофона.

На 26 ноября в Самарском районе зафиксировано 76 амбулаторных больных, за которыми ведется наблюдение.

Напомним, что инфицированные граждане, не соблюдающие самоизоляцию, привлекаются к административной ответственности. В соответствии с п. 2 ст. 6.3 КоАП РФ штраф для граждан составляет от 15 000 до 40 000 рублей. Так, в Самарском районе с начала действия режима повышенной готовности материалы по 26 гражданам, нарушившим самоизоляцию, были переданы в полицию для проверки и принятия мер. По итогам рассмотрения 4 самарца были привлечены к административной ответственности.

Фото: администрация Самары