Уже 200 тысяч жителей Самарской области привились от коронавируса

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новокуйбышевске задержан житель Оренбурга, согласившийся на наркоторговлю перед свадьбой
В Новокуйбышевске задержан житель Оренбурга, согласившийся на наркоторговлю перед свадьбой
В РКС-Самара начинают оформление документов на летнее водоснабжение садовых участков
В «РКС-Самара» начинают оформление документов на летнее водоснабжение садовых участков
Twitter рассматривала покупку Clubhouse за 4 миллиарда долларов
Twitter рассматривала покупку Clubhouse за 4 миллиарда долларов
В селах и деревнях Самарской области в 2021 году появится более 400 базовых интернет-станций
В селах и деревнях Самарской области в 2021 году появится более 400 базовых интернет-станций
К 60-летию полета Юрия Гагарина в Самарском университете разработали космический квест для смартфонов
В Самарском университете разработали космический квест для смартфонов
В Казани до 2025 года появится беспилотное метро
В Казани до 2025 года появится беспилотное метро
Самарская область - в ТОП 5 по количеству прохождений Урока цифры о беспилотном транспорте
Самарская область - в ТОП 5 по количеству прохождений «Урока цифры» о беспилотном транспорте
Тольяттиазот: пойдет ли новый гендиректор Дмитрий Межеедов по пути прежнего?
Тольяттиазот: пойдет ли новый гендиректор Дмитрий Межеедов по пути прежнего?
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.77
1.39
EUR 92.33
2.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Уже 200 тысяч жителей Самарской области привились от коронавируса

8 апреля 2021 10:25
98
Уже 200 тысяч жителей Самарской области привились от коронавируса

Татьяна Гудалина из села Купино Безенчукского района стала 200-тысячной жительницей Самарской области, сделавшей прививку от новой коронавирусной инфекции. 

Вакцинацию жители села Купино 7 апреля проходили в новом передвижном фельдшерском-акушерском пункте, который был передан на прошлой неделе в район Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В тот день в систему здравоохранения региона поступили 19 мобильных ФАПов, оснащенных необходимым оборудованием для проведения профилактических осмотров населения и вакцинации. 

Модернизация первичного звена — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Самарской области в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова.

Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием, поэтому позволяет проводить осмотр населения в отдаленных районах и селах и делать профилактические прививки.

«Я первая из семьи пришла на прививку, - рассказала Татьяна Дмитриевна. – Трое моих родственников, заразившись новой коронавирусной инфекцией, очень тяжело болели, выздоровели благодаря усилиям медиков. Поэтому я решила обязательно сделать прививку, и самой так спокойнее. А еще к детям, внукам хожу, чтоб никого не заражать, надежнее привиться. Многие жители – и пожилые, и молодые - решили, что лучше вакцинироваться, чем постоянно бояться заразиться и стать опасным для близких. Я в их числе. И очень хорошо, что приехал к нам в село мобильный ФАП, который проводит у нас вакцинацию. Не надо никуда ехать, стоять в очередях. Не все могут поехать в прививочный пункт, особенно пожилые люди, да и работающим надо отпрашиваться с работы, чтобы доехать в Безенчук, а тут все на месте, за эту возможность большое спасибо». 

Главный врач Безенчукской ЦРБ Евгений Адоевский отметил, что в районе проживает 35 тысяч прикрепленного населения. «Половина из них живет в городском поселении Безенчук, другая половина – в сельских поселениях, - пояснил Евгений Дмитриевич. - Для того, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, необходимо привить 60% взрослого населения. Население активно откликается на предложение защитить себя и своих близких от опасной инфекции, поэтому мобильные ФАПы будут выезжать в села, чтобы помочь всем желающим пройти вакцинацию».

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122. 

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122.

Фото: Pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
У НОЦ Инженерия будущего новые партнёры!
8 апреля 2021  09:44
У НОЦ «Инженерия будущего» новые партнёры!
Образование
124
Задача встречи – подвести итог сделанному в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году и определить планы работы в сфере сохранения исторической памяти на год 2021.
7 апреля 2021  19:21
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Организационного комитета «Победа»
Политика
409
В регионе еще не везде сошел снег, а пожарные подразделения уже начали выезжать на ликвидацию палов сухой травы.
7 апреля 2021  14:17
МЧС СО напоминает об опасности палов сухой травы и мусора
Общество
421
Самару посетят участники международной экспедиции Трудовая доблесть России. Резервы человечества»
7 апреля 2021  12:00
Самару посетят участники международной экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»
Общество
407
В этом году две крупные магистрали Самары ждет капитальный ремонт
6 апреля 2021  12:31
В этом году две крупные магистрали Самары ждет капитальный ремонт
Транспорт
529
Весь список