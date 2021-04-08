Уже 200 тысяч жителей Самарской области привились от коронавируса

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Татьяна Гудалина из села Купино Безенчукского района стала 200-тысячной жительницей Самарской области, сделавшей прививку от новой коронавирусной инфекции.

Вакцинацию жители села Купино 7 апреля проходили в новом передвижном фельдшерском-акушерском пункте, который был передан на прошлой неделе в район Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В тот день в систему здравоохранения региона поступили 19 мобильных ФАПов, оснащенных необходимым оборудованием для проведения профилактических осмотров населения и вакцинации.

Модернизация первичного звена — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Самарской области в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова.

Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием, поэтому позволяет проводить осмотр населения в отдаленных районах и селах и делать профилактические прививки.

«Я первая из семьи пришла на прививку, - рассказала Татьяна Дмитриевна. – Трое моих родственников, заразившись новой коронавирусной инфекцией, очень тяжело болели, выздоровели благодаря усилиям медиков. Поэтому я решила обязательно сделать прививку, и самой так спокойнее. А еще к детям, внукам хожу, чтоб никого не заражать, надежнее привиться. Многие жители – и пожилые, и молодые - решили, что лучше вакцинироваться, чем постоянно бояться заразиться и стать опасным для близких. Я в их числе. И очень хорошо, что приехал к нам в село мобильный ФАП, который проводит у нас вакцинацию. Не надо никуда ехать, стоять в очередях. Не все могут поехать в прививочный пункт, особенно пожилые люди, да и работающим надо отпрашиваться с работы, чтобы доехать в Безенчук, а тут все на месте, за эту возможность большое спасибо».

Главный врач Безенчукской ЦРБ Евгений Адоевский отметил, что в районе проживает 35 тысяч прикрепленного населения. «Половина из них живет в городском поселении Безенчук, другая половина – в сельских поселениях, - пояснил Евгений Дмитриевич. - Для того, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, необходимо привить 60% взрослого населения. Население активно откликается на предложение защитить себя и своих близких от опасной инфекции, поэтому мобильные ФАПы будут выезжать в села, чтобы помочь всем желающим пройти вакцинацию».

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122.

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