Самарский ученый-химик объяснил, почему от вакцины невозможно заразиться COVID-19

Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным источника ТАСС, режиссер находится в СИЗО.
Столичные следователи обвинили режиссера "Ералаша" Белостоцкого в развращении несовершеннолетних
Поскольку любое навязанное решение можно обойти.
Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса
Основное из постановления губернатора.
Дмитрий Азаров объявил о введении дополнительных нерабочих дней в регионе
Камера распознает и машины, и мотоциклы.
Первая камера для фиксации проезда между автомобильных полос появилась на юго-востоке Москвы
22 октября, 17:00.
В прямом эфире из ЦУР СО Армен Бенян ответит на вопросы жителей из социальных сетей
На главной площади города представители муниципальных предприятий, внутригородских районов и управляющих компаний представили 158 машин.
В Самаре оценили готовность спецтехники к зимнему периоду
Родители стали чаще задумываться о важности детской безопасности. Об этом свидетельствует кратный рост востребованности детских смарт-часов в розничной сети билайн.
Недетский вопрос: билайн выяснил, кто чаще покупает устройства для детской безопасности
Валерий Черешнев заявил, что ревакцинация чаще, чем через полгода, вызовет иммунологический паралич.
Иммунолог предупредил, что слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.99
-0.07
EUR 82.64
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарский ученый-химик объяснил, почему от вакцины невозможно заразиться COVID-19

21 октября 2021 14:49
527
Специалисты ЦУР СО собрали вопросы жителей о вакцине и задали их доценту кафедры химии Самарского университета, кандидату химических наук Владимиру Платонову.

Жители Самарской области ежедневно задают десятки вопросов о вакцинации от коронавируса в социальных сетях. Система мониторинга «Инцидент Менеджмент» фиксирует сообщения на эту тему. Среди них выделяются комментарии, в которых люди опасаются – не заразятся ли они вирусом, сделав прививку от него:

«Вдруг мой организм не справится с введенным вирусом, не будет антител и я заболею»

«Еще неизвестно, что они там колют, вводят корону мне на добровольной основе»

«Многие после прививки чувствуют себя плохо. Это они короной так болеют в легкой форме для выработки антител? Значит, он заразны в этот момент»

Специалисты Центра управления регионом Самарской области собрали вопросы жителей о вакцине и задали их доценту кафедры химии Самарского университета, кандидату химических наук Владимиру Платонову. Он рассказал, что ученые всего мира изучали вирус в лаборатории, распознали химические группы, которые находятся на поверхности вируса и отвечают за его размножение. Эти функциональные группы в лабораторных условиях привили к неопасному для человека вирусу. Это и составляет основу вакцины.

«В основе вакцины Спутник V использован ослабленный аденовирус. Это вирус обыкновенного гриппа. К нему химически привита группа, которая позволяет генерировать нашему организму белок, который учит иммунные клетки организма распознавать вирус COVID-19 и уничтожать именно его, - объясняет Владимир Платонов. – Фрагмент вируса, который находится в вакцине и к которому привиты функциональные группы, неопасен как для носителя, так и для окружающих. Поскольку он погибает в носителе, то есть в человеке, в течении первых суток после вакцинации. Данный вирус не может привести к развитию симптомов COVID-19».

Примерно по тому же принципу работают вакцины от других вирусов. Например, от гриппа. Эти препараты протестированы годами и доказали свою эффективность.

При этом, по словам Платонова, ни одна вакцина – ни отечественная, ни зарубежная - не дает гарантию в 100%, что человек не заболеет коронавирусом. Но дает гарантию, что болезнь будет протекать в более легкой форме и исключит тяжелые послековидные осложнения.

Напомним, в области продолжается вакцинация. Сделать прививку от коронавируса можно бесплатно в любом пункте вакцинации. Все они отмечены на карте вакцинации, которую для удобства граждан разработали ЦУР Самарской области совместно с региональным минздравом.  Карта размещена на сайте Минздрава в разделе «Вакцинация от COVID-19».

На карте можно найти актуальную информацию о наличии и видах вакцины от COVID-19 в лечебных учреждениях по всему региону. Сведения актуализируются ежедневно в 12.00, указывается количество вакцин за исключением тех доз, которые предназначены для граждан, включенных в листы ожидания. Перед посещением прививочного пункта для более подробной информации необходимо обращаться по указанным на карте телефонам.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 937 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 октября 2021  14:01
Еще 937 жителей Самарской области заболели коронавирусом
568
Дольщики Самарской области смогут оформить документы за три дня
21 октября 2021  12:06
Дольщики Самарской области смогут оформить документы за три дня
381
Состоялось заседание Правительства СО по вопросам социально-экономического развития региона и формирования проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 года.
20 октября 2021  20:36
Дмитрий Азаров: «Бюджет региона должен отвечать запросу жителей и задачам опережающего развития»
936
Невакцинированные депутаты Самарской губернской Думы не смогли попасть на заседание правительства
20 октября 2021  13:54
Невакцинированные депутаты Самарской губернской Думы не смогли попасть на заседание правительства
794
Еще 930 жителей Самарской области заболели коронавирусом
20 октября 2021  13:40
Еще 930 жителей Самарской области заболели коронавирусом
703
Весь список