Самарский ученый-химик объяснил, почему от вакцины невозможно заразиться COVID-19

527

Жители Самарской области ежедневно задают десятки вопросов о вакцинации от коронавируса в социальных сетях. Система мониторинга «Инцидент Менеджмент» фиксирует сообщения на эту тему. Среди них выделяются комментарии, в которых люди опасаются – не заразятся ли они вирусом, сделав прививку от него:

«Вдруг мой организм не справится с введенным вирусом, не будет антител и я заболею»

«Еще неизвестно, что они там колют, вводят корону мне на добровольной основе»

«Многие после прививки чувствуют себя плохо. Это они короной так болеют в легкой форме для выработки антител? Значит, он заразны в этот момент»

Специалисты Центра управления регионом Самарской области собрали вопросы жителей о вакцине и задали их доценту кафедры химии Самарского университета, кандидату химических наук Владимиру Платонову. Он рассказал, что ученые всего мира изучали вирус в лаборатории, распознали химические группы, которые находятся на поверхности вируса и отвечают за его размножение. Эти функциональные группы в лабораторных условиях привили к неопасному для человека вирусу. Это и составляет основу вакцины.

«В основе вакцины Спутник V использован ослабленный аденовирус. Это вирус обыкновенного гриппа. К нему химически привита группа, которая позволяет генерировать нашему организму белок, который учит иммунные клетки организма распознавать вирус COVID-19 и уничтожать именно его, - объясняет Владимир Платонов. – Фрагмент вируса, который находится в вакцине и к которому привиты функциональные группы, неопасен как для носителя, так и для окружающих. Поскольку он погибает в носителе, то есть в человеке, в течении первых суток после вакцинации. Данный вирус не может привести к развитию симптомов COVID-19».

Примерно по тому же принципу работают вакцины от других вирусов. Например, от гриппа. Эти препараты протестированы годами и доказали свою эффективность.

При этом, по словам Платонова, ни одна вакцина – ни отечественная, ни зарубежная - не дает гарантию в 100%, что человек не заболеет коронавирусом. Но дает гарантию, что болезнь будет протекать в более легкой форме и исключит тяжелые послековидные осложнения.

Напомним, в области продолжается вакцинация. Сделать прививку от коронавируса можно бесплатно в любом пункте вакцинации. Все они отмечены на карте вакцинации, которую для удобства граждан разработали ЦУР Самарской области совместно с региональным минздравом. Карта размещена на сайте Минздрава в разделе «Вакцинация от COVID-19».

На карте можно найти актуальную информацию о наличии и видах вакцины от COVID-19 в лечебных учреждениях по всему региону. Сведения актуализируются ежедневно в 12.00, указывается количество вакцин за исключением тех доз, которые предназначены для граждан, включенных в листы ожидания. Перед посещением прививочного пункта для более подробной информации необходимо обращаться по указанным на карте телефонам.

Фото: pixabay