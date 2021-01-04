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Петербург впервые обошел Москву по количеству заражений COVID за сутки

4 января 2021 14:37
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По сравнению с концом декабря в Москве количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом снизилось более чем в два раза, а в Петербурге осталось на прежнем уровне.

Впервые с начала распространения коронавируса в России количество зарегистрированных за сутки новых случаев заражения SARC-CoV-2 в Санкт-Петербурге превысило этот показатель в Москве, передает РБК.

Такой вывод следует из данных оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировано 3657 новых случаев COVID, тогда как в Москве диагностировали 3591 новый случай заражения коронавирусом, что стало минимальным значением с 8 октября — тогда в столице зарегистрировали 3323 случая заражения, а на следующий день — уже 3,7 тыс.

Последний раз в Москве регистрировали менее 4 тыс. новых заболевших за сутки 28 октября. На максимуме 24 декабря столичные власти отчитались о 8,2 тыс. новых заражений.

В течение ноября количество новых заражений в Петербурге постоянно росло, устанавливая новые рекорды. Однако в декабре ситуацию удалось стабилизировать, и она вышла на плато — около 3,7 тыс. новых заражений в сутки. Городские власти принимали дополнительные ограничительные меры: в предпраздничные дни, с 25 по 29 декабря, власти ограничили время работы предприятий общественного питания до 19:00. С 30 декабря по 3 января бары, кафе и рестораны были вообще закрыты. Эти меры, как сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов, были приняты, чтобы не превратить новогодние праздники «в марафон по передаче коронавируса».

Уже в новом году вице-губернатор Евгений Елин заявил, что после окончания новогодних каникул в Петербурге могут пройти три волны заболеваемости COVID-19. Чиновник рассказал, что во время праздников число госпитализаций в регионе снизилось на 30%. Елин объяснил это тем, что в это время люди предпочитают находиться дома.

 

Фото: Петр Ковалев / ТАСС / РБК

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