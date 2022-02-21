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Оперативный штаб СО: «омикрон» бьет туда, где хрупко

21 февраля 2022 22:48
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Состоялось заседание регионального оперативного штаба под председательством  Дмитрия Азарова.

В понедельник, 21 февраля, в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством  Дмитрия Азарова.

На 21 февраля лабораторно подтверждены 4150 случаев новой коронавирусной инфекции. Небольшое снижение заболеваемости в начале прошлой недели вновь сменилось тенденцией к росту – общее число заболевших за 7-ю неделю на 6% выше, чем за предыдущую неделю. Среднеобластной показатель заболеваемости на 100 тысяч населения превышен в 23 муниципальных образованиях. Увеличение показателей за неделю было характерно для шести возрастных групп: 1-6 лет (+5%), 18-29 лет (+14,4%), 30-49 лет (+2,9%), 50-64 года (14,4%). Наибольший рост – среди детей до года (+38,7%) и пожилых людей 65+ (+39,5%). Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова особо подчеркнула необходимость профилактики заболевания в семьях с маленькими детьми.

Снижение отмечено в двух возрастах: 7-14 лет (-36,5%), 15-17 лет (-27,3%). «В целом, ситуация находится на контроле. Те решения, которые принимались ранее в совокупности по ограничению возможности пересечения детей разных коллективов в рамках дополнительного образования и участия в мероприятиях, были эффективны в части снижения заболеваемости как ковидом, так и ОРВИ», — подчеркнула руководитель ведомства.

В разрезе профессиональных групп за неделю высокие показатели заболеваемости зафиксированы в сфере услуг (здесь по-прежнему самый высокий показатель на 100 тыс. населения, несмотря на небольшое снижение), секторе ЖКХ, образования, здравоохранения.

Охват тестированием поддерживается на высоком уровне, за неделю обследовано почти 110 тысяч человек. В рамках мониторинга циркуляции вирусов выявлены также грипп, аденовирусная и риновирусная инфекции, парагрипп. На седьмой неделе жители области чуть реже заболевали ОРВИ (-25,7% к предыдущей неделе) и внебольничной пневмонией (-0,6%): 38831 и 1364 случая соответственно.

«Охват тестирования на 100 тысяч населения у нас вдвое выше, чем в Москве, Оренбурге, Мордовии, и в полтора раза выше, чем в большинстве субъектов ПФО, включая Татарстан, Башкирию, Ульяновск, Пензу и другие. Мы более активно выявляем заболевших, делаем это совершенно верно, потому что это позволяет вовремя начать лечение и снизить тяжесть последствий для людей», — прокомментировал Виктор Кудряшов. Он также поручил областному министерству образования более тщательно проверить соблюдение противоэпидемических мер в школах, поскольку в сфере образования – в части взрослого населения — отмечен рост числа заболевших. «Обращает на себя внимание и заболеваемость в сфере ЖКХ — она на втором место по числу заболевших на 100 тысяч населения, работающих в этой сфере. Попрошу Наталью Игоревну Катину отработать учет количества занятых в этой сфере», — дал поручение председатель Правительства региона. Он также отметил существующую корреляцию между охватом вакцинацией и уровнем заболеваемости по муниципальным образованиям региона. «Коллеги, очень важно продолжать массированную кампанию по вакцинации, — обратился к главам муниципальных образований Виктор Кудряшов. – Число госпитализаций говорит об опасности нового штамма омикрон. Раннее выявление заболевания, внимание к своему здоровью позволит избежать тяжелых последствий. И мы должны это людям объяснять».

По сообщению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, на амбулаторном лечении находятся 62103 человека с подтвержденным коронавирусом (-4,6% к предыдущей неделе), 46585 – с пневмонией и ОРВИ (-11% к предыдущей неделе).

Процент госпитальных пациентов растет: лечение в стационарах получают 5118 жителей с диагнозом COVID-19, пневмония, ОРВИ. Это больше почти на 7% к данным предыдущей недели. «Пациенты утяжеляются. Пациенты преимущественно старше 60 лет, невакцинированные, с сопутствующими заболеваниями и не получавшие лечение на старте, занимающиеся самолечением, самодиагностикой – на пятые сутки ухудшаются и сразу попадают в стационары. Количество стационарных больных увеличилось с начала года на 114% и вынуждает нас открывать те резервные койки, которые были заняты под соматическую помощь», — отметил министр. Сейчас развернуты 5835 коек в 33 больницах. За неделю коечный фонд увеличили на 400 мест. О тяжести пациентов свидетельствует и увеличившийся расход кислорода — впервые с конца октября 2021 года.

«Омикрон совсем не безобидный штамм, он бьет туда, где хрупко. Амбулаторное звено работает очень напряженно, начинаем работу практически с 7 утра – и до последнего пациента», — подчеркнул Армен Бенян. Работают 417 мобильных медицинских бригад, для которых дополнительно муниципалитеты выделили 142 машины, продолжаются закупки лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом. План поставок позволяет сформировать запас более чем на 2 месяца. При этом не всем показаны все лекарства сразу – существует пять схем лечения.

Госпитальный фонд для детей сейчас свободен на 50%. За 2 недели число ребят, которым требуется лечение в стационарах, снизилось на 34%, среднее число обращений в день по поводу COVID-19 и ОРВИ уменьшилось на 41 % (с 8028 до 4703 в день). «Сейчас дети вернулись к очному обучению, следующая неделя покажет, как будет меняться ситуация», — добавил министр.

Нагрузку на первичное звено снижает возможность для граждан дистанционно оформить больничный лист. Таких обращений поступило более 14 тысяч, и в 85% случаев больничный открывали после дистанционной консультации. В 15% случаев после дистанционной консультации потребовался очный визит медработника: это было связано либо с ухудшением состояния пациента либо с наличием у него сопутствующих заболеваний.

Также в своем докладе министр разъяснил вопрос получения QR-кода при наличии антител к COVID-19. Такой QR-код выдается гражданину, ранее не зафиксированному как переболевший или вакцинированный. Чтобы его получить, человеку нужно сдать анализ на антитела в любой медицинской лаборатории области. Лаборатория в свою очередь выгрузит результаты в федеральную систему, а оттуда они будут направлены на портал Госуслуг. При этом важен факт наличия антител – требования к их количеству не устанавливаются. После того, как результат анализа отобразится в личном кабинете на Госуслугах, человеку необходимо так же в личном кабинете подать заявку на получение сертификата. Он выдается на 6 месяцев – однократно. Такой порядок действует с 21 февраля 2022 года. Через полгода, соответственно, человеку — при отсутствии противопоказаний — нужно пройти вакцинацию.

На данный момент в области привито первым компонентом 1млн 688 тыс. 482 жителя. Это 83,1% от плана и 53,5% от населения. План повторной вакцинации выполнен на 47%. Темпы прививочной кампании по-прежнему требуют наращивания.

 

Фото:   pixabay

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