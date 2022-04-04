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Оперативный штаб: охват вакцинацией пожилого населения необходимо увеличивать

4 апреля 2022 20:38
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Состоялось заседание регионального оперативного штаба.

В понедельник, 4 апреля, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Эпидемиологическая ситуация имеет тенденцию к снижению заболеваемости, однако остается напряженной. Это отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. За минувшие сутки лабораторно подтверждены 330 случаев коронавируса, большинство – 181 случай – в Самаре. По словам руководителя ведомства, наибольшее снижение числа заболевших было на 12-й неделе, оно продолжилось и составило более 40%. Показатель заболеваемости на 4 апреля по области ниже чем, по стране.

На 13-й неделе, несмотря на уменьшение заболеваемости по всем возрастам, высокие показатели на 100 тысяч населения зафиксированы по отдельным группам: среди людей старше 65 лет (144,57 на 100 тыс. населения), среди детей до года (122,42 на 100 тыс. населения), 50-64 года (85,72 на 100 тыс. населения). В структуре заболевших по социальному статусу особых изменений не произошло, в разрезе профессиональных групп высокий показатель заболеваемости отмечается среди работников санаторно-курортных учреждений, здравоохранения, сферы услуг.

За минувшую неделю вырос охват тестированием, сейчас показатель составляет 376, 4 на 100 тысяч населения, что превышает федеральный норматив (300 на 100 тыс. населения).

Мониторинг циркуляции вирусов в регионе не выявил за прошлую неделю вирус гриппа. Меньше, чем на прошлой неделе, на 11% и 33% соответственно зафиксировано случаев ОРВИ и внебольничной пневмонии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года очень значительное снижение, на 80%, – по внебольничной пневмонии.

Также планомерно снижается число одномоментно болеющих жителей: на амбулаторном лечении находятся 3317 человек с подтвержденным коронавирусом, в стационарах — 1302 жителя с COVID-19 и подозрением на него. На данный момент госпитальное звено представлено 26 больницами, где развернуты 1645 мест, почти 21% — свободны. В Тольяттинской городской клинической больнице №5, в больнице Середавина в Самаре часть профильных отделений возвращаются в штатный режим. В ближайшее время планируется перевести в обычный режим госпиталь ветеранов войн – вернуться к оказанию терапевтической, хирургической, реабилитационной и гериатрической помощи. «При изменении ситуации — двухдневная готовность для разворачивания коек в режим ковидного госпиталя», — подчеркнул министр.

Структура пациентов существенных изменений за неделю не претерпела, большая часть пациентов – средней тяжести. «По-прежнему настораживает нас достаточно высокое количество пациентов с тяжелой степенью состояния: пожилые, невакцинированные, поздно обращающиеся за медпомощью», — подчеркнул Армен Бенян.

Прирост охвата вакцинацией против коронавирусной инфекцией за неделю составил 0,2%. Сейчас привито более 1 млн 710 тысяч человек, что составляет 84,2% от плана. Повторную вакцинацию прошли 40,7% от плана (это почти 395 тысяч человек).

Сегодня в Самаре проходит единый день вакцинации, в течение недели в других муниципалитетах также будут работать выездные прививочные бригады.

Игнорирование рекомендацией минздрава о вакцинации от коронавируса может иметь печальные последствия для здоровья и жизни, отметил зампред председателя областного правительства Александр Фетисов. Главам муниципалитетов и руководителям медучреждений поручено усилить информационно-разъяснительную работу среди населения, особенно среди старшего поколения.

Также на штабе озвучили изменения, введенные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта 2022 года №10 в Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».  Для граждан России, прибывающих через сухопутную границу страны, требования о необходимости заполнения анкеты на Едином портале государственных и муниципальных услуг и прохождении однократного лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР отменены. Аналогичные изменения применяются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Российской Федерации через сухопутную границу: не требуется заполнение анкеты прибывающего и наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР.

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