Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

Как сообщает оперштаб, на 19 января в регионе подтверждено 286 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 86 в г. Самара
- 62 в г. Тольятти
- 20 в Красноярском районе
- 13 в г. Сызрань
- 12 в Ставропольском районе
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 7 в Шигонском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 7 в Безенчукском районе
- 6 в Кошкинском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Кинельском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в Большечерниговском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Волжском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Борском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Исаклинском районе
262 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 36872 случая коронавируса.
Скончались 745 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 78 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,33, по стране - 45,63.
Коэффициент летальности в области - 2,02, в стране - 1,84.
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