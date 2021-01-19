Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

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Как сообщает оперштаб, на 19 января в регионе подтверждено 286 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 86 в г. Самара

- 62 в г. Тольятти

- 20 в Красноярском районе

- 13 в г. Сызрань

- 12 в Ставропольском районе

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Шигонском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 7 в Безенчукском районе

- 6 в Кошкинском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Кинельском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в Большечерниговском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Волжском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Борском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Исаклинском районе



262 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 36872 случая коронавируса.



Скончались 745 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 78 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,33, по стране - 45,63.

Коэффициент летальности в области - 2,02, в стране - 1,84.