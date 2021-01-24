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Голикова объяснила, почему не получится ввести единый "ковидный паспорт"

24 января 2021 12:56
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Голикова объяснила, почему не получится ввести единый "ковидный паспорт"

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что единый ковидный паспорт невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов.

"Да мне кажется, что это <...> невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — желтая лихорадка ", — сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24".

По словам вице-премьера, в этом вопросе необходимо опираться на ВОЗ, вырабатывающую международные правила в соответствующей части.

Ранее Голикова выразила мнение, что международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, и заявила, что такой подход недопустим.

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