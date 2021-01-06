Глава ВОЗ призвал в приоритетном порядке вакцинировать от коронавируса медработников

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По его словам, это наиболее быстрый путь к стабилизации систем здравоохранения.

Первыми получать вакцину от коронавируса должны медики и люди со слабым здоровьем, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он назвал это наиболее быстрым путем к стабилизации систем здравоохранения.

Кроме того, Гебрейесус подчеркнул, что люди в моральном долгу перед людьми, которые трудятся в сфере здравоохранения и борются с пандемией.

Вакцинировать уязвимые слои населения начали уже более чем в 30 странах, констатировал гендиректор ВОЗ. Мировое сообщество, по его словам, должно быть солидарно в своих действиях в борьбе с пандемией, пишет anews.com.

Фото: Pixabay.com