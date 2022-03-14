Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 14.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 100 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8107, нарастающим итогом 6028982.
Подтверждено за сутки 1115 случаев COVID-19:
- 613 в г. Самара
- 159 в г. Тольятти
- 46 в г. Сызрань
- 40 в Волжском районе
- 31 в г. Новокуйбышевск
- 23 в г. Жигулевск
- 22 в Кинель-Черкасском районе
- 22 в Приволжском районе
- 22 в Пестравском районе
- 21 в г. Кинель
- 14 в Челно-Вершинском районе
- 13 в г. Отрадный
- 12 в Клявлинском районе
- 12 в г. Чапаевск
- 11 в Кошкинском районе
- 11 в г. Октябрьск
- 7 в Безенчукском районе
- 6 в Елховском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Красноярском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в Сызранском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Кинельском районе
- 2 в Похвистневском районе
1003 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 112 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 363342 случая коронавируса.
Скончались 7318 человек (нарастающим итогом), в том числе 17 за сутки.