Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 14.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 100 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8107, нарастающим итогом 6028982.

Подтверждено за сутки 1115 случаев COVID-19:

- 613 в г. Самара

- 159 в г. Тольятти

- 46 в г. Сызрань

- 40 в Волжском районе

- 31 в г. Новокуйбышевск

- 23 в г. Жигулевск

- 22 в Кинель-Черкасском районе

- 22 в Приволжском районе

- 22 в Пестравском районе

- 21 в г. Кинель

- 14 в Челно-Вершинском районе

- 13 в г. Отрадный

- 12 в Клявлинском районе

- 12 в г. Чапаевск

- 11 в Кошкинском районе

- 11 в г. Октябрьск

- 7 в Безенчукском районе

- 6 в Елховском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Красноярском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в Сызранском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Кинельском районе

- 2 в Похвистневском районе

1003 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 112 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 363342 случая коронавируса.

Скончались 7318 человек (нарастающим итогом), в том числе 17 за сутки.