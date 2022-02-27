Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

158

На 27 февраля в регионе за сутки госпитализировано 216 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15083, нарастающим итогом 5881536.

Подтверждено за сутки 4211 случаев COVID-19:

- 1358 в г. Самара

- 1089 в г. Тольятти

- 342 в Сергиевском районе

- 175 в г. Кинель

- 151 в г. Сызрань

- 141 в г. Новокуйбышевск

- 132 в Кинель-Черкасском районе

- 92 в Клявлинском районе

- 84 в г. Отрадный

- 62 в Нефтегорском районе

- 62 в г. Чапаевск

- 59 в Пестравском районе

- 53 в Красноярском районе

- 52 в г. Похвистнево

- 48 в Похвистневском районе

- 39 в Исаклинском районе

- 36 в Приволжском районе

- 31 в Кошкинском районе

- 30 в Богатовском районе

- 28 в Безенчукском районе

- 26 в Красноармейском районе

- 24 в Хворостянском районе

- 24 в Елховском районе

- 22 в Шигонском районе

- 17 в г. Октябрьск

- 16 в Челно-Вершинском районе

- 11 в Сызранском районе

- 7 в Алексеевском районе

3820 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 391 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 321901 случай коронавируса.

Скончались 7085 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.

Фото: оперштаб СО