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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

27 февраля 2022 15:29
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В Самаре за сутки заболели 1358 человек.

На 27 февраля в регионе за сутки госпитализировано 216 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15083, нарастающим итогом 5881536.
Подтверждено за сутки 4211 случаев COVID-19:

- 1358 в г. Самара
- 1089 в г. Тольятти
- 342 в Сергиевском районе
- 175 в г. Кинель
- 151 в г. Сызрань
- 141 в г. Новокуйбышевск
- 132 в Кинель-Черкасском районе
- 92 в Клявлинском районе
- 84 в г. Отрадный
- 62 в Нефтегорском районе
- 62 в г. Чапаевск
- 59 в Пестравском районе
- 53 в Красноярском районе
- 52 в г. Похвистнево
- 48 в Похвистневском районе
- 39 в Исаклинском районе
- 36 в Приволжском районе
- 31 в Кошкинском районе
- 30 в Богатовском районе
- 28 в Безенчукском районе
- 26 в Красноармейском районе
- 24 в Хворостянском районе
- 24 в Елховском районе
- 22 в Шигонском районе
- 17 в г. Октябрьск
- 16 в Челно-Вершинском районе
- 11 в Сызранском районе
- 7 в Алексеевском районе

3820 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 391 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 321901 случай коронавируса.
Скончались 7085 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.

 

Фото:   оперштаб СО

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