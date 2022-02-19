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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

19 февраля 2022 17:07
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В Самаре за сутки заболели 702 человека.

На 19.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 349 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 17458, нарастающим итогом 5770048.
 Подтверждено за сутки 3939 случаев COVID-19:
- 702 в г. Самара
- 568 в г. Тольятти
- 268 в г. Сызрань
- 218 в г. Чапаевск
- 205 в г. Кинель
- 197 в Волжском районе
- 192 в г. Новокуйбышевск
- 151 в Кинель-Черкасском районе
- 139 в Красноярском районе
- 132 в г. Похвистнево
- 131 в Нефтегорском районе
- 129 в г. Отрадный
- 119 в г. Жигулевск
- 87 в Сергиевском районе
- 63 в Красноармейском районе
- 55 в г. Октябрьск
- 55 в Богатовском районе
- 48 в Безенчукском районе
- 47 в Кошкинском районе
- 45 в Шигонском районе
- 41 в Елховском районе
- 41 в Похвистневском районе
- 41 в Хворостянском районе
- 36 в Борском районе
- 30 в Большечерниговском районе
- 30 в Пестравском районе
- 29 в Сызранском районе
- 29 в Челно-Вершинском районе
- 28 в Большеглушицком районе
- 23 в Ставропольском районе
- 21 в Алексеевском районе
- 17 в Кинельском районе
- 12 в Клявлинском районе
- 10 в Приволжском районе
3705 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 234 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 288630 случаев коронавируса.
Скончались 6959 человек (нарастающим итогом), в том числе 13 за сутки.

Дополнительно на 17.02.2022:
- Самарская область занимает 1 место по охвату тестированием – 791 на 100 тысяч населения (ПФО – 585, РФ – 561); лидеры в ПФО – Саратовская область – 758, Кировская область – 748;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 120 на 100 000 населения – 8 место в ПФО (ПФО – 127, РФ – 123); в начале списка в ПФО – Пермский край – 202, Республика Удмуртия – 197, Оренбургская область – 165;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 12 место в округе – -9,4% (ПФО – 22,1%, РФ – 0,8%); в начале списка в округе – Республика Татарстан – 143,2%, Республика Башкортостан – 64,1%, Республика Удмуртия – 43,8%;
- выявлено за сутки пневмоний – 9 на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 7, РФ – 6), в начале списка – Республика Мордовия и Нижегородская область – 16, Пензенская область – 14;
- госпитализировано за сутки 17 человек на 100 тысяч населения – 3 место в ПФО (ПФО – 12, РФ – 14). В начале списка – Республика Мордовия – 20, Кировская область – 19.

 

Фото:    оперштаб СО

Теги: Коронавирус

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