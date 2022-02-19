Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

199

На 19.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 349 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 17458, нарастающим итогом 5770048.

Подтверждено за сутки 3939 случаев COVID-19:

- 702 в г. Самара

- 568 в г. Тольятти

- 268 в г. Сызрань

- 218 в г. Чапаевск

- 205 в г. Кинель

- 197 в Волжском районе

- 192 в г. Новокуйбышевск

- 151 в Кинель-Черкасском районе

- 139 в Красноярском районе

- 132 в г. Похвистнево

- 131 в Нефтегорском районе

- 129 в г. Отрадный

- 119 в г. Жигулевск

- 87 в Сергиевском районе

- 63 в Красноармейском районе

- 55 в г. Октябрьск

- 55 в Богатовском районе

- 48 в Безенчукском районе

- 47 в Кошкинском районе

- 45 в Шигонском районе

- 41 в Елховском районе

- 41 в Похвистневском районе

- 41 в Хворостянском районе

- 36 в Борском районе

- 30 в Большечерниговском районе

- 30 в Пестравском районе

- 29 в Сызранском районе

- 29 в Челно-Вершинском районе

- 28 в Большеглушицком районе

- 23 в Ставропольском районе

- 21 в Алексеевском районе

- 17 в Кинельском районе

- 12 в Клявлинском районе

- 10 в Приволжском районе

3705 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 234 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 288630 случаев коронавируса.

Скончались 6959 человек (нарастающим итогом), в том числе 13 за сутки.

Дополнительно на 17.02.2022:

- Самарская область занимает 1 место по охвату тестированием – 791 на 100 тысяч населения (ПФО – 585, РФ – 561); лидеры в ПФО – Саратовская область – 758, Кировская область – 748;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 120 на 100 000 населения – 8 место в ПФО (ПФО – 127, РФ – 123); в начале списка в ПФО – Пермский край – 202, Республика Удмуртия – 197, Оренбургская область – 165;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 12 место в округе – -9,4% (ПФО – 22,1%, РФ – 0,8%); в начале списка в округе – Республика Татарстан – 143,2%, Республика Башкортостан – 64,1%, Республика Удмуртия – 43,8%;

- выявлено за сутки пневмоний – 9 на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 7, РФ – 6), в начале списка – Республика Мордовия и Нижегородская область – 16, Пензенская область – 14;

- госпитализировано за сутки 17 человек на 100 тысяч населения – 3 место в ПФО (ПФО – 12, РФ – 14). В начале списка – Республика Мордовия – 20, Кировская область – 19.

Фото: оперштаб СО