Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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На 25.01.2022 в регионе за сутки госпитализировано 205 пациентов.

​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 16644, нарастающим итогом 5217563.

За сутки подтверждено 1150 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 458 в г. Самара

- 306 в г. Тольятти

- 59 в г. Новокуйбышевск

- 53 в г. Сызрань

- 29 в Борском районе

- 27 в Безенчукском районе

- 26 в г. Чапаевск

- 24 в г. Жигулевск

- 18 в Большеглушицком районе

- 18 в Исаклинском районе

- 17 в Нефтегорском районе

- 14 в Ставропольском районе

- 14 в г. Похвистнево

- 12 в Сызранском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 8 в Хворостянском районе

- 8 в Сергиевском районе

- 8 в Шигонском районе

- 7 в Приволжском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Волжском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Елховском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Пестравском районе

1002 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 148 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 210526 случаев коронавируса.

Скончались 6626 человек (нарастающим итогом), в том числе 9 за сутки.

Фото: pixabay