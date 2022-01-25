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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

25 января 2022 17:19
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В Самаре за сутки заболели 458 человек.

На 25.01.2022 в регионе за сутки госпитализировано 205 пациентов.

​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 16644, нарастающим итогом 5217563.

За сутки подтверждено 1150 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 458 в г. Самара
- 306 в г. Тольятти
- 59 в г. Новокуйбышевск
- 53 в г. Сызрань
- 29 в Борском районе
- 27 в Безенчукском районе
- 26 в г. Чапаевск
- 24 в г. Жигулевск
- 18 в Большеглушицком районе
- 18 в Исаклинском районе
- 17 в Нефтегорском районе
- 14 в Ставропольском районе
- 14 в г. Похвистнево
- 12 в Сызранском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 8 в Хворостянском районе
- 8 в Сергиевском районе
- 8 в Шигонском районе
- 7 в Приволжском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Волжском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Елховском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Пестравском районе
1002 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 148 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 210526 случаев коронавируса.
Скончались 6626 человек (нарастающим итогом), в том числе 9 за сутки.

 

Фото:   pixabay

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