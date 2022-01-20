Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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20 января в регионе подтверждено 527 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 229 в г. Самара

- 74 в г. Тольятти

- 37 в г. Кинель

- 28 в Волжском районе

- 25 в г. Сызрань

- 11 в г. Новокуйбышевск

- 11 в г. Жигулевск

- 10 в Красноярском районе

- 10 в Сергиевском районе

- 9 в Ставропольском районе

- 8 в Большеглушицком районе

- 8 в Кинельском районе

- 8 в г. Похвистнево

- 7 в Исаклинском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в г. Отрадный

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

472 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 55 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 205608 случаев коронавируса.

За сутки госпитализировано:

с COVID-19 -104 пациента;

с подозрением на COVID-19 - 58 пациентов.

Общее количество госпитализированных — 2042 человека.



Скончались 6577 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 71, 72 лет;

мужчины 56, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 63, 70, 77 лет, женщины 81, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы, онкологическим заболеванием;

мужчина 61 года, страдавший онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 205,98, по стране - 221,96.

​​Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,96.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14520, нарастающим итогом 5155478.

Фото: pixabay