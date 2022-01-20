Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

20 января в регионе подтверждено 527 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 229 в г. Самара
- 74 в г. Тольятти
- 37 в г. Кинель
- 28 в Волжском районе
- 25 в г. Сызрань
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 11 в г. Жигулевск
- 10 в Красноярском районе
- 10 в Сергиевском районе
- 9 в Ставропольском районе
- 8 в Большеглушицком районе
- 8 в Кинельском районе
- 8 в г. Похвистнево
- 7 в Исаклинском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в г. Отрадный
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
472 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 55 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 205608 случаев коронавируса.
За сутки госпитализировано:
с COVID-19 -104 пациента;
с подозрением на COVID-19 - 58 пациентов.
Общее количество госпитализированных — 2042 человека.
Скончались 6577 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 71, 72 лет;
мужчины 56, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 63, 70, 77 лет, женщины 81, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы, онкологическим заболеванием;
мужчина 61 года, страдавший онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 205,98, по стране - 221,96.
Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,96.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14520, нарастающим итогом 5155478.
Фото: pixabay