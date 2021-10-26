Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Строительство социальных объектов ведется в ускоренном темпе.
Виктор Кудряшов побывал на строительстве трех социальных объектов
Дмитрий Азаров предложил общественникам и бизнесменам активнее использовать возможности антикризисных мер поддержки.
Дмитрий Азаров: «Мы не бросаем бизнес в этой непростой ситуации»
В Самарской области заработала горячая линия по соблюдению противоэпидемиологического режима.
Виктор Кудряшов: наказания для нарушителей режима нерабочих дней будут строгими и эффективными
Они будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.
Ограничительные меры в регионе, которые сохранятся после прекращения нерабочих дней
Подполковник полиции Алексей Елизаров рассказывает о способах защиты от кибермошенников путем проверки сайтов в сети интернет:
ГУ МВД СО: Как не стать жертвой кибермошенников и не потерять свои сбережения?
Следователи выясняют обстоятельства и причины убийства.
В Москве убит бывший топ-менеджер "Смоленского банка" его жена и сын
Более 350 заявок подали самозанятые Самарской области на получение госуслуги по продвижению соцсетей.
Самозанятым Самарской области предлагают новые инструменты поддержки
С 25 октября по 7 ноября в регионе введён режим нерабочих дней.
Пресс-служба Правительства Самарской области разъясняет принятые постановления о действующих ограничениях
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.55
-0.58
EUR 80.7
-1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

26 октября 2021 14:54
263
В Самаре за сутки 509 заболевших.

26 октября в регионе подтверждено 1278 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 509 в г. Самара
- 230 в г. Тольятти
- 58 в г. Новокуйбышевск
- 41 в г. Отрадный
- 37 в г. Сызрань
- 35 в г. Кинель
- 31 в Нефтегорском районе
- 25 в Ставропольском районе
- 20 в Сергиевском районе
- 19 в Кинель-Черкасском районе
- 19 в г. Чапаевск
- 17 в Приволжском районе
- 17 в г. Похвистнево
- 15 в Кинельском районе
- 15 в Волжском районе
- 14 в Клявлинском районе
- 13 в Похвистневском районе
- 13 в Пестравском районе
- 12 в Красноармейском районе
- 12 в Большеглушицком районе
- 11 в Исаклинском районе
- 11 в Кошкинском районе
- 11 в Богатовском районе
- 10 в г. Октябрьск
- 10 в Борском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 8 в г. Жигулевск
- 7 в Красноярском районе
- 7 в Елховском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
1237 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 126282 случая коронавируса.

Скончались 4472 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 55, 61, 66, 66, 71,71, 72, 72, 74, 74, 83 лет;
мужчины 65, 68, 84 лет;
женщины 66, 69, 71, 78, 79, 80, 82, 82, 83 лет, мужчины 66, 67, 67, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 51, 67 лет, женщина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 140,06 по стране - 159,43.
​​Коэффициент летальности в области - 3,54, в стране - 2,8.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12887, нарастающим итогом 4027617.

 

Фото:   оперштаб СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
26 октября 2021  13:10
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
304
В Самаре у ТЦ будут работать мобильные пункты вакцинации
26 октября 2021  10:23
В Самаре у ТЦ будут работать мобильные пункты вакцинации
347
И снова почти плюс сотня: 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
25 октября 2021  14:02
И снова почти плюс сотня: 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
511
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал с COVID-19 в Самарской области
25 октября 2021  13:56
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал с COVID-19 в Самарской области
1280
В самарских маршрутках хотят поднять цены на проезд
25 октября 2021  10:59
В самарских маршрутках хотят поднять цены на проезд
559
Весь список