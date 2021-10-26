Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

26 октября в регионе подтверждено 1278 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 509 в г. Самара
- 230 в г. Тольятти
- 58 в г. Новокуйбышевск
- 41 в г. Отрадный
- 37 в г. Сызрань
- 35 в г. Кинель
- 31 в Нефтегорском районе
- 25 в Ставропольском районе
- 20 в Сергиевском районе
- 19 в Кинель-Черкасском районе
- 19 в г. Чапаевск
- 17 в Приволжском районе
- 17 в г. Похвистнево
- 15 в Кинельском районе
- 15 в Волжском районе
- 14 в Клявлинском районе
- 13 в Похвистневском районе
- 13 в Пестравском районе
- 12 в Красноармейском районе
- 12 в Большеглушицком районе
- 11 в Исаклинском районе
- 11 в Кошкинском районе
- 11 в Богатовском районе
- 10 в г. Октябрьск
- 10 в Борском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 8 в г. Жигулевск
- 7 в Красноярском районе
- 7 в Елховском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
1237 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 126282 случая коронавируса.
Скончались 4472 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 55, 61, 66, 66, 71,71, 72, 72, 74, 74, 83 лет;
мужчины 65, 68, 84 лет;
женщины 66, 69, 71, 78, 79, 80, 82, 82, 83 лет, мужчины 66, 67, 67, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 51, 67 лет, женщина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 140,06 по стране - 159,43.
Коэффициент летальности в области - 3,54, в стране - 2,8.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12887, нарастающим итогом 4027617.
Фото: оперштаб СО