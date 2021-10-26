Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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26 октября в регионе подтверждено 1278 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 509 в г. Самара

- 230 в г. Тольятти

- 58 в г. Новокуйбышевск

- 41 в г. Отрадный

- 37 в г. Сызрань

- 35 в г. Кинель

- 31 в Нефтегорском районе

- 25 в Ставропольском районе

- 20 в Сергиевском районе

- 19 в Кинель-Черкасском районе

- 19 в г. Чапаевск

- 17 в Приволжском районе

- 17 в г. Похвистнево

- 15 в Кинельском районе

- 15 в Волжском районе

- 14 в Клявлинском районе

- 13 в Похвистневском районе

- 13 в Пестравском районе

- 12 в Красноармейском районе

- 12 в Большеглушицком районе

- 11 в Исаклинском районе

- 11 в Кошкинском районе

- 11 в Богатовском районе

- 10 в г. Октябрьск

- 10 в Борском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 8 в Большечерниговском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 8 в г. Жигулевск

- 7 в Красноярском районе

- 7 в Елховском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

1237 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 126282 случая коронавируса.



Скончались 4472 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 55, 61, 66, 66, 71,71, 72, 72, 74, 74, 83 лет;

мужчины 65, 68, 84 лет;

женщины 66, 69, 71, 78, 79, 80, 82, 82, 83 лет, мужчины 66, 67, 67, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 51, 67 лет, женщина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 140,06 по стране - 159,43.

​​Коэффициент летальности в области - 3,54, в стране - 2,8.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12887, нарастающим итогом 4027617.

Фото: оперштаб СО