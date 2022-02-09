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Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19
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Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

9 февраля 2022 14:52
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В Самаре за сутки заболели 1359 человек.

На 09.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 485 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 26819, нарастающим итогом 5559671.
 Подтверждено за сутки 3582 случая COVID-19:
- 1359 в г. Самара
- 629 в г. Тольятти
- 291 в г. Сызрань
- 182 в г. Чапаевск
- 144 в г. Жигулевск
- 135 в г. Кинель
- 106 в г. Отрадный
- 81 в Сергиевском районе
- 69 в Кинель-Черкасском районе
- 64 в Ставропольском районе
- 64 в Кинельском районе
- 51 в г. Похвистнево
- 48 в Похвистневском районе
- 44 в Исаклинском районе
- 36 в Хворостянском районе
- 36 в г. Октябрьск
- 35 в Шигонском районе
- 34 в Сызранском районе
- 28 в Шенталинском районе
- 26 в Алексеевском районе
- 26 в Пестравском районе
- 23 в Красноармейском районе
- 23 в Кошкинском районе
- 20 в Безенчукском районе
- 15 в Елховском районе
- 13 в Борском районе
3398 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 184 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 254023 случая коронавируса.
Скончались 6812 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.

Дополнительно на 7.02.2022:
- Самарская область занимает 3 место по охвату тестированием – 968 на 100 тысяч населения (ПФО – 692, РФ – 602); лидеры в ПФО – Кировская область – 1237, Нижегородская область – 1079;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 120 на 100 000 населения – 7 место в ПФО (ПФО – 103, РФ – 113); в начале списка в ПФО – Пермский край – 185, Нижегородская область – 164, Пензенская область – 147;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 8 место в округе – 86,3% (ПФО – 96,4, РФ – 55,6 %); в начале списка в округе – Пензенская область – 215,1%, Нижегородская область – 160,8%, Республика Башкортостан – 153,8%;
- выявлено за сутки пневмоний – 10 на 100 тысяч населения – 4 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 16, Республика Мордовия – 14, Пензенская область – 10;
- госпитализировано за сутки 15 человек на 100 тысяч населения – 3 место в ПФО (ПФО – 11, РФ – 13). В начале списка – Республика Чувашия – 28, Кировская область – 17.

 

Фото:    pixabay

Теги: Коронавирус

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