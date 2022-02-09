Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

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На 09.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 485 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 26819, нарастающим итогом 5559671.

Подтверждено за сутки 3582 случая COVID-19:

- 1359 в г. Самара

- 629 в г. Тольятти

- 291 в г. Сызрань

- 182 в г. Чапаевск

- 144 в г. Жигулевск

- 135 в г. Кинель

- 106 в г. Отрадный

- 81 в Сергиевском районе

- 69 в Кинель-Черкасском районе

- 64 в Ставропольском районе

- 64 в Кинельском районе

- 51 в г. Похвистнево

- 48 в Похвистневском районе

- 44 в Исаклинском районе

- 36 в Хворостянском районе

- 36 в г. Октябрьск

- 35 в Шигонском районе

- 34 в Сызранском районе

- 28 в Шенталинском районе

- 26 в Алексеевском районе

- 26 в Пестравском районе

- 23 в Красноармейском районе

- 23 в Кошкинском районе

- 20 в Безенчукском районе

- 15 в Елховском районе

- 13 в Борском районе

3398 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 184 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 254023 случая коронавируса.

Скончались 6812 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.



Дополнительно на 7.02.2022:

- Самарская область занимает 3 место по охвату тестированием – 968 на 100 тысяч населения (ПФО – 692, РФ – 602); лидеры в ПФО – Кировская область – 1237, Нижегородская область – 1079;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 120 на 100 000 населения – 7 место в ПФО (ПФО – 103, РФ – 113); в начале списка в ПФО – Пермский край – 185, Нижегородская область – 164, Пензенская область – 147;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 8 место в округе – 86,3% (ПФО – 96,4, РФ – 55,6 %); в начале списка в округе – Пензенская область – 215,1%, Нижегородская область – 160,8%, Республика Башкортостан – 153,8%;

- выявлено за сутки пневмоний – 10 на 100 тысяч населения – 4 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 16, Республика Мордовия – 14, Пензенская область – 10;

- госпитализировано за сутки 15 человек на 100 тысяч населения – 3 место в ПФО (ПФО – 11, РФ – 13). В начале списка – Республика Чувашия – 28, Кировская область – 17.

Фото: pixabay