Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает:



на 24 января в регионе за сутки госпитализировано:

с COVID-19 - 82 пациентов;

с подозрением на COVID-19 - 50 пациентов.

Общее количество госпитализированных — 2190.

На 22.01.2022 госпитализировано за сутки 4 человека на 100 тысяч населения – 9 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 7). В начале списка Нижегородская область – 10, Республика Марий Эл и Республика Чувашия – 7.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6900, нарастающим итогом 5200919.

На 22.01.2022 Самарская область занимает 3 место по охвату тестированием – 536 на 100 тысяч населения (ПФО – 436, РФ – 485); лидер в ПФО Чувашия – 653, на 2 месте Марий Эл - 542.

На 24.01.2022 подтверждено 1192 случая новой коронавирусной инфекции:

- 781 в г. Самара

- 208 в г. Тольятти

- 79 в г. Новокуйбышевск

- 45 в г. Сызрань

- 17 в г. Кинель

- 12 в г. Октябрьск

- 10 в Шигонском районе

- 9 в Кошкинском районе

- 8 в Исаклинском районе

- 7 в Красноярском районе

- 5 в Волжском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Елховском районе

- 3 в Красноармейском районе

1017 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 175 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 209376 случаев коронавируса.

На 22.01.2022 выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 29 на 100 000 населения – 3 место в ПФО (ПФО – 22, РФ – 43); в начале списка в ПФО Нижегородская область – 39, на 2 месте Пермский край – 35;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 4 место в округе – 138,7% (ПФО – 81,2, РФ – 99,5%); в начале списка в округе Республика Удмуртия – 258,9%, Оренбургская область – 205%, Республика Марий Эл – 166,3%;

- выявлено за сутки пневмоний – 0 на 100 тысяч населения – 14 место в ПФО (ПФО – 2, РФ – 3), в начале списка Республика Чувашия – 7, Республика Мордовия – 6, Республика Марий Эл – 5;

На 24.01.2022 скончались 6617 человек (нарастающим итогом).

Фото: pixabay