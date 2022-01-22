Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

В Самарской области 22 января подтверждено 863 случая новой коронавирусной инфекции:
- 413 в г. Самаре
- 141 в г. Тольятти
- 49 в г. Новокуйбышевск
- 48 в Волжском районе
- 44 в г. Сызрань
- 35 в г. Жигулевск
- 24 в г. Похвистнево
- 21 в Ставропольском районе
- 16 в г. Отрадный
- 10 в Борском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 6 в г. Чапаевск
- 6 в Исаклинском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шигонском районе
781 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 82 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 207250 случаев коронавируса.
На 20.01.2022 выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 25 на 100 000 населения – 2 место в ПФО (ПФО – 17, РФ – 34); в начале списка в ПФО Нижегородская область – 35, далее на 3 месте Кировская область и Пермский край – 23;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 3 место в округе – 110,0 % (ПФО – 66,6, РФ – 86,4 %); в начале списка в округе Республика Удмуртия – 229,4 %, Оренбургская область – 122,1 %;
- выявлено за сутки пневмоний 3 на 100 тысяч населения – 10 место в ПФО (ПФО – 3, РФ – 4), лидеры – Марий Эл – 10, Чувашия – 9, Республика Мордовия – 6.
на 22.01.2022 скончались 6598 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 206,64, по стране - 222,9.
Коэффициент летальности в области - 3,18, в стране - 2,95.
На 22 января в регионе за сутки госпитализировано:
с COVID-19 - 123 пациента;
с подозрением на COVID-19 - 57 пациентов.
Общее количество госпитализированных — 2025.
На 20.01.2022 госпитализировано за сутки 6 человек на 100 тысяч населения – 7 место в ПФО (ПФО – 6, РФ – 7). Лидеры – Кировская область – 11, Марий Эл - 10.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13109, нарастающим итогом 5181368.
Самарская область занимает 2 место по охвату тестированием – 569 на 100 тысяч населения (ПФО – 408, РФ – 437). Лидер в ПФО Чувашия – 599, после Самарской области идут Марий Эл – 487, Республика Башкортостан – 441.
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