Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

17 января в регионе подтверждено 339 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 198 в г. Самара
- 39 в г. Тольятти
- 28 в г. Сызрань
- 25 в Волжском районе
- 18 в г. Кинель
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Красноярском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Кинельском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в г. Октябрьск
326 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 204225 случаев коронавируса.
Скончались 6541 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчина 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 71, 82 лет;
мужчины 69, 76, 92 лет, женщина 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщины 81, 85 лет, мужчины 63, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы, онкологическим заболеванием;
мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 204,85, по стране - 220,54.
Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,97.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9459, нарастающим итогом 5124257.
Фото: pixabay