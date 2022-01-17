Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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17 января в регионе подтверждено 339 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 198 в г. Самара

- 39 в г. Тольятти

- 28 в г. Сызрань

- 25 в Волжском районе

- 18 в г. Кинель

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 6 в Красноярском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Кинельском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в г. Октябрьск

326 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 204225 случаев коронавируса.

Скончались 6541 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчина 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 71, 82 лет;

мужчины 69, 76, 92 лет, женщина 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщины 81, 85 лет, мужчины 63, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы, онкологическим заболеванием;

мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 204,85, по стране - 220,54.

Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,97.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9459, нарастающим итогом 5124257.

Фото: pixabay