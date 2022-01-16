Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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16 января в регионе подтверждено 367 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 192 в г. Самара

- 69 в г. Тольятти

- 21 в г. Сызрань

- 17 в г. Новокуйбышевск

- 12 в г. Похвистнево

- 10 в Красноярском районе

- 8 в Похвистневском районе

- 8 в Волжском районе

- 7 в г. Отрадный

- 5 в Шигонском районе

- 5 в Кинельском районе

- 5 в г. Кинель

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

348 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 203886 случаев коронавируса.

Скончались 6527 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 58, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 54, 66, 71, 74, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 73, 83 лет;

женщины 51, 59, 67, 71, 77 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 204,42, по стране - 220,08.

​​Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,98.

​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11720, нарастающим итогом 5114798.