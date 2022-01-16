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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

16 января 2022 14:45
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В Самаре за сутки заболели 192 человека.

16 января в регионе подтверждено 367 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 192 в г. Самара
- 69 в г. Тольятти
- 21 в г. Сызрань
- 17 в г. Новокуйбышевск
- 12 в г. Похвистнево
- 10 в Красноярском районе
- 8 в Похвистневском районе
- 8 в Волжском районе
- 7 в г. Отрадный
- 5 в Шигонском районе
- 5 в Кинельском районе
- 5 в г. Кинель
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Пестравском районе
348 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 203886 случаев коронавируса.
Скончались 6527 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 58, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 54, 66, 71, 74, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 73, 83 лет;
женщины 51, 59, 67, 71, 77 лет;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 204,42, по стране - 220,08.
​​Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,98.
​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11720, нарастающим итогом 5114798.

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