Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

19 декабря в регионе подтверждено 588 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 238 в г. Самара
- 233 в г. Тольятти
- 31 в г. Новокуйбышевск
- 20 в Борском районе
- 19 в г. Похвистнево
- 11 в г. Кинель
- 8 в Кинельском районе
- 6 в г. Сызрань
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Красноярском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Октябрьск
465 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 123 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 194080 случаев коронавируса.
Скончались 6058 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 70, 73, 77 лет, мужчины 66, 67, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 67, 73, 82, 89, 93 лет, мужчина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 72, 82 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 48, 60, 68, 90 лет;
женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
мужчина 57 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 189,73, по стране - 203,56.
Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,91.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14482, нарастающим итогом 4785943.
Фото: pixabay