Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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19 декабря в регионе подтверждено 588 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 238 в г. Самара

- 233 в г. Тольятти

- 31 в г. Новокуйбышевск

- 20 в Борском районе

- 19 в г. Похвистнево

- 11 в г. Кинель

- 8 в Кинельском районе

- 6 в г. Сызрань

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Красноярском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Октябрьск

465 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 123 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 194080 случаев коронавируса.

Скончались 6058 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 70, 73, 77 лет, мужчины 66, 67, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 67, 73, 82, 89, 93 лет, мужчина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 72, 82 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 48, 60, 68, 90 лет;

женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

мужчина 57 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 189,73, по стране - 203,56.

​​Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,91.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14482, нарастающим итогом 4785943.

Фото: pixabay