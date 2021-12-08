Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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8 декабря в регионе подтверждено 752 случая новой коронавирусной инфекции:

- 227 в г. Самара

- 197 в г. Тольятти

- 44 в г. Сызрань

- 25 в Волжском районе

- 23 в Сергиевском районе

- 23 в г. Жигулевск

- 20 в Красноярском районе

- 20 в г. Похвистнево

- 18 в г. Новокуйбышевск

- 15 в г. Чапаевск

- 14 в Похвистневском районе

- 14 в г. Отрадный

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в Кинельском районе

- 11 в Шигонском районе

- 9 в Красноармейском районе

- 8 в Ставропольском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 6 в Нефтегорском районе

- 6 в Приволжском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Борском районе

- 6 в г. Кинель

- 4 в Клявлинском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в г. Октябрьск

704 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 48 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 186696 случаев коронавируса.



Скончались 5767 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 68, 71, 75 лет, женщины 56, 60, 63, 71, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 64, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 90, 90 лет, мужчины 70, 71, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 47, 63, 68, 70, 84 лет;

женщины 32, 62, 65, 75 лет;

женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями органов дыхания;

женщина 62 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания,

женщина 63 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 71 года, страдавшая онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 180,61, по стране - 195,08.

​​Коэффициент летальности в области - 3,09, в стране - 2,88.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13473, нарастающим итогом 4625551.

Фото: pixabay