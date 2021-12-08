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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 декабря 2021 14:48
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227 человек заболели в Самаре за сутки.

8 декабря в регионе подтверждено 752 случая новой коронавирусной инфекции:

- 227 в г. Самара
- 197 в г. Тольятти
- 44 в г. Сызрань
- 25 в Волжском районе
- 23 в Сергиевском районе
- 23 в г. Жигулевск
- 20 в Красноярском районе
- 20 в г. Похвистнево
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 15 в г. Чапаевск
- 14 в Похвистневском районе
- 14 в г. Отрадный
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в Кинельском районе
- 11 в Шигонском районе
- 9 в Красноармейском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 6 в Нефтегорском районе
- 6 в Приволжском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Борском районе
- 6 в г. Кинель
- 4 в Клявлинском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в г. Октябрьск
704 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 48 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 186696 случаев коронавируса.

Скончались 5767 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 68, 71, 75 лет, женщины 56, 60, 63, 71, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 64, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 90, 90 лет, мужчины 70, 71, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 47, 63, 68, 70, 84 лет;
женщины 32, 62, 65, 75 лет;
женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями органов дыхания;
женщина 62 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания,
женщина 63 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 71 года, страдавшая онкологическим заболеванием;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 180,61, по стране - 195,08.
​​Коэффициент летальности в области - 3,09, в стране - 2,88.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13473, нарастающим итогом 4625551.

 

Фото:   pixabay

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