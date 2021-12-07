Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

7 декабря в регионе подтвержден 781 случай новой коронавирусной инфекции:
- 240 в г. Самара
- 262 в г. Тольятти
- 42 в г. Сызрань
- 29 в Нефтегорском районе
- 25 в г. Чапаевск
- 22 в Ставропольском районе
- 20 в Кинель-Черкасском районе
- 20 в г. Жигулевск
- 18 в Похвистневском районе
- 14 в г. Похвистнево
- 12 в Безенчукском районе
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 7 в Пестравском районе
- 6 в Большечерниговском районе
- 6 в Хворостянском районе
- 6 в Борском районе
- 5 в Елховском районе
- 5 в Сызранском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Богатовском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в г. Кинель
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Кинельском районе
715 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 66 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 185944 случая коронавируса.
Скончались 5732 человека (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 51, 59, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 72, 76, 80, 83 лет, мужчины 57, 63, 65, 73, 81, 82, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 65, 66, 72 лет, женщины 71, 80, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 82 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 71, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхани;я
мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
женщина 80 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 47 лет;
мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания
женщина 60 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 179,52, по стране - 194,28.
Коэффициент летальности в области - 3,08, в стране - 2,88.
Фото: оперштаб СО