Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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7 декабря в регионе подтвержден 781 случай новой коронавирусной инфекции:

- 240 в г. Самара

- 262 в г. Тольятти

- 42 в г. Сызрань

- 29 в Нефтегорском районе

- 25 в г. Чапаевск

- 22 в Ставропольском районе

- 20 в Кинель-Черкасском районе

- 20 в г. Жигулевск

- 18 в Похвистневском районе

- 14 в г. Похвистнево

- 12 в Безенчукском районе

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Пестравском районе

- 6 в Большечерниговском районе

- 6 в Хворостянском районе

- 6 в Борском районе

- 5 в Елховском районе

- 5 в Сызранском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Богатовском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в г. Кинель

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Кинельском районе

715 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 66 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 185944 случая коронавируса.



Скончались 5732 человека (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 51, 59, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 72, 76, 80, 83 лет, мужчины 57, 63, 65, 73, 81, 82, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 65, 66, 72 лет, женщины 71, 80, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 82 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 71, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхани;я

мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

женщина 80 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 47 лет;

мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания

женщина 60 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 179,52, по стране - 194,28.

​​Коэффициент летальности в области - 3,08, в стране - 2,88.

Фото: оперштаб СО