Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

2 декабря в регионе подтверждено 902 случая новой коронавирусной инфекции:
- 351 в г. Самара
- 233 в г. Тольятти
- 47 в Кинель-Черкасском районе
- 41 в г. Чапаевск
- 41 в г. Сызрань
- 20 в г. Отрадный
- 18 в Богатовском районе
- 18 в г. Жигулевск
- 18 в г. Кинель
- 14 в Волжском районе
- 10 в Ставропольском районе
- 10 в Красноярском районе
- 10 в Кинельском районе
- 8 в Нефтегорском районе
- 7 в Клявлинском районе
- 7 в Сергиевском районе
- 7 в г. Похвистнево
- 6 в Хворостянском районе
- 6 в Шигонском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Сызранском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Исаклинском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
786 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 116 человек выявьено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 5561 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 58, 67, 68, 69, 72, 85 лет, мужчины 58, 64, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 65, 66, 71, 73, 78, 82, 90 лет;
мужчины 53, 61, 62, 65, 67, 69 лет;
женщина 50 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
женщины 63, 71, 82, 82 лет, мужчина 63, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 36, 66 лет, женщины 58, 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 35 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
мужчина 63 года, страдавший заболеваниями эндокринной системы, онкологическим заболеванием.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 174,16, по стране - 190,16.
Коэффициент летальности в области - 3,06, в стране - 2,86.
Фото: оперштаб СО