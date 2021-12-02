Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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2 декабря в регионе подтверждено 902 случая новой коронавирусной инфекции:

- 351 в г. Самара

- 233 в г. Тольятти

- 47 в Кинель-Черкасском районе

- 41 в г. Чапаевск

- 41 в г. Сызрань

- 20 в г. Отрадный

- 18 в Богатовском районе

- 18 в г. Жигулевск

- 18 в г. Кинель

- 14 в Волжском районе

- 10 в Ставропольском районе

- 10 в Красноярском районе

- 10 в Кинельском районе

- 8 в Нефтегорском районе

- 7 в Клявлинском районе

- 7 в Сергиевском районе

- 7 в г. Похвистнево

- 6 в Хворостянском районе

- 6 в Шигонском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Сызранском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Исаклинском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

786 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 116 человек выявьено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Скончались 5561 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 58, 67, 68, 69, 72, 85 лет, мужчины 58, 64, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 65, 66, 71, 73, 78, 82, 90 лет;

мужчины 53, 61, 62, 65, 67, 69 лет;

женщина 50 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

женщины 63, 71, 82, 82 лет, мужчина 63, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 36, 66 лет, женщины 58, 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 35 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

мужчина 63 года, страдавший заболеваниями эндокринной системы, онкологическим заболеванием.

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 174,16, по стране - 190,16.

​​Коэффициент летальности в области - 3,06, в стране - 2,86.

Фото: оперштаб СО